Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής

Snapshot Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Κομοτηνής.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κομοτηνής.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Την ίδια ώρα, για τα αίτια της φωτιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.