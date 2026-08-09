Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής την Κυριακή 9/8 μετά τις 15:00
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- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Κομοτηνής.
- Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 3.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κομοτηνής.
Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Την ίδια ώρα, για τα αίτια της φωτιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
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