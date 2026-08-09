Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής την Κυριακή 9/8 μετά τις 15:00

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Κομοτηνής.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 3.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.
Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κομοτηνής.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Την ίδια ώρα, για τα αίτια της φωτιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο Breitbart: «Η νίκη Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική παγκοσμίως» – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τουλάχιστον 10 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στη Σαν

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

02:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υψηλές θερμοκρασίες: Τι πρέπει να προσέξουν οδηγοί και επιβάτες κατά τη διάρκεια οδήγησης

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 55 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το ιρανικό ριάλ είναι σκουπίδι – Το Ιράν δεν έχει χρήματα»

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα που απέρριψε ο Νετανιάχου

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέες επιθέσεις των Χούθι στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεν Τροπέ: Συνελήφθησαν τέσσερις Ισπανοί για κλοπή ρολογιού αξίας 260.000 ευρώ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο 2.000 ετών αποκαλύφθηκε στον βυθό

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Drone της Frontex εντόπισε βάρκα με μετανάστες - Διασώθηκαν 26 αλλοδαποί

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αλλαγή του επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβης και ναρκωτικά χάπια σε σπίτι – Δύο συλλήψεις

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός εντοπίσθηκε στο σπίτι του ένας 66χρονος άνδρας

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυροσβέστες και ΕΚΑΒ στη Σαμαριά για επισκέπτη με πιθανό καρδιακό επεισόδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για τις τραπεζικές καταθέσεις: «Στατιστική παγίδα» το ότι 7 στους 10 έχουν κάτω από €1.000

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 08/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ. ευρώ

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του άτυχου 4χρονου αγοριού - Λεπτό προς λεπτό οι δραματικές στιγμές

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο αντίο του Μέσι στον πατέρα του - Η ιδιωτική τελετή στο Ροσάριο

16:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ 37 ετών για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα-Καρέτα - Ξεπέρασαν τις 4.100 οι φωλιές

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 15χρονος καταγγέλλει 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: Σάλος με την εμφάνισή του με σορτς σε εκδήλωση μνήμης για τους Ισαάκ και Σολωμού

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στη Μήλο

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

17:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελληνική «σφραγίδα» στο Άρσεναλ-Ντόρτμουντ: Ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης! (Videos)

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Britney Spears: Η αποτυχημένη εφαρμογή Botox που της «έριξε» το μάτι για έναν μήνα - «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν»

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αγαπώ τον Παναθηναϊκό – Τα καρποφόρα δέντρα χτυπούν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ