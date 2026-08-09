Ηθοποιός του Χάρι Πότερ στο OnlyFans: «Έβγαλα περισσότερα απ’ όσα σε όλη την καριέρα μου»

Snapshot Η Τζέσι Κέιβ, ηθοποιός του Harry Potter, κέρδισε μέσα σε έναν χρόνο από το OnlyFans περισσότερα χρήματα απ’ όσα σε ολόκληρη την υποκριτική της καριέρα.

Ξεκίνησε το OnlyFans δημοσιεύοντας μη σεξουαλικά, αισθησιακά βίντεο με τα μαλλιά της, σε μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών και απορρίψεων στον χώρο του θεάματος.

Η ηθοποιός βρέθηκε σε ψυχολογικό αδιέξοδο και σκέφτηκε να εγκαταλείψει την υποκριτική πριν αποφασίσει να δοκιμάσει την πλατφόρμα για να εξασφαλίσει εισόδημα.

Αντιμετώπισε αποκλεισμό από εκδήλωση θαυμαστών του Harry Potter λόγω της παρουσίας της στο OnlyFans, που συνδέεται κοινωνικά με περιεχόμενο ενηλίκων.

Η περίπτωση της Κέιβ δείχνει ότι το OnlyFans μπορεί να λειτουργήσει ως οικονομική διέξοδος για καλλιτέχνες σε κρίση, πέρα από τον κύριο προσανατολισμό της πλατφόρμας σε σεξουαλικό περιεχόμενο. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός και κωμικός Τζέσι Κέιβ, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της Λάβεντερ Μπράουν στις ταινίες Harry Potter, αποκάλυψε ότι κατάφερε να κερδίσει μέσα σε μόλις έναν χρόνο περισσότερα χρήματα μέσω του OnlyFans από όσα είχε αποκομίσει σε ολόκληρη την υποκριτική της διαδρομή.

Η 39χρονη ηθοποιός άρχισε πέρυσι να δημοσιεύει στην πλατφόρμα βίντεο στα οποία χτενίζει τα μακριά μαλλιά της, σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε αλλεπάλληλες απορρίψεις στον χώρο του θεάματος και παράλληλα σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Παρότι το OnlyFans είναι ευρέως γνωστό για περιεχόμενο ενηλίκων, η πλατφόρμα φιλοξενεί και δημιουργούς που δημοσιεύουν μη σεξουαλικό περιεχόμενο. Η Κέιβ είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ο λογαριασμός της δεν θα είχε σεξουαλικό χαρακτήρα, αλλά θα επικεντρωνόταν σε «αισθησιακά» βίντεο με τα μαλλιά της.

«Έφτασα σε σημείο απόλυτης απόγνωσης»

Μιλώντας στους Times, η Κέιβ περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που την οδήγησαν στην απόφαση να αναζητήσει μια διαφορετική πηγή εισοδήματος.

Η ίδια, η οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, κωμικό Άλφι Μπράουν, δήλωσε ότι βρέθηκε σε «σημείο απόλυτης απόγνωσης» μετά την απόρριψή της σε μια οντισιόν.

Όπως εξήγησε, η επιστροφή σε μια δουλειά εκτός του καλλιτεχνικού χώρου δεν ήταν εύκολη επιλογή, καθώς το κόστος της φροντίδας των παιδιών ήταν απαγορευτικό. Παράλληλα, φοβόταν ότι η αναγνωρισιμότητά της από τις ταινίες Harry Potter θα δημιουργούσε προβλήματα σε μια καθημερινή δουλειά.

Η Κέιβ παραδέχθηκε ότι είχε φτάσει σε ψυχολογικό αδιέξοδο και είχε σκεφτεί ακόμη και να εγκαταλείψει την υποκριτική.

«Είχα μια κατάρρευση και σκέφτηκα: αυτό ήταν με την υποκριτική, τα παρατάω. Αλλά επίσης δεν έχουμε χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τζέσι Κέιβ Invision

Ξεκίνησε με στόχο να κερδίσει 5.000 λίρες

Αρχικά, η ηθοποιός πίστευε ότι θα παρέμενε στο OnlyFans για λίγους μήνες, με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να συγκεντρώσει περίπου 5.000 λίρες ώστε να κερδίσει λίγο χρόνο και να αποφασίσει ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα για την ίδια και την οικογένειά της.

Τα πράγματα, ωστόσο, εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Η Κέιβ ανέφερε ότι τα έσοδα από την πλατφόρμα «έσωσαν πραγματικά τη ζωή μας». Οι συνδρομητές της πληρώνουν 6 δολάρια τον μήνα για πρόσβαση στο περιεχόμενό της, ενώ η ίδια έχει επιπλέον έσοδα από επί πληρωμή προσωπικά μηνύματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους Times, μέσα σε μία μόλις ημέρα κατάφερε να καλύψει το κόστος των 15.000 λιρών που είχε καταβάλει για τη διαμονή της στο Edinburgh Fringe την προηγούμενη χρονιά.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι μέσα σε έναν χρόνο τα έσοδά της από την πλατφόρμα ξεπέρασαν εκείνα που είχε αποκομίσει από ολόκληρη την καριέρα της ως ηθοποιός.

Η «σκιά» του OnlyFans και η σχέση με το Harry Potter

Παρά την οικονομική επιτυχία, η Κέιβ αναγνωρίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό στίγμα γύρω από την πλατφόρμα, κυρίως λόγω της σύνδεσής της με περιεχόμενο ενηλίκων.

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πλήρως τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι δημιουργεί πορνογραφικό περιεχόμενο, παρότι ο δικός της λογαριασμός είχε διαφορετικό χαρακτήρα.

Η ίδια είχε καταγγείλει πέρυσι ότι αποκλείστηκε από εκδήλωση θαυμαστών του Harry Potter εξαιτίας της παρουσίας της στο OnlyFans.

Σε ανάρτησή της στο Substack είχε γράψει ότι ενημερώθηκε πως δεν θα συμμετείχε σε συγκεκριμένο συνέδριο, επειδή το OnlyFans «συνδέεται με την πορνογραφία» και η διοργάνωση θεωρείται οικογενειακή εκδήλωση.

Η εξέλιξη αυτή, όπως είχε εξηγήσει, της προκάλεσε απορία, καθώς αρκετοί ηθοποιοί που συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές με σκηνές σεξ ή γυμνού.

«Εγώ απλώς παίζω με τα μαλλιά μου!» είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.

Οι celebrities που αξιοποιούν το OnlyFans

Η Κέιβ δεν είναι η μόνη γνωστή προσωπικότητα που έχει αξιοποιήσει την πλατφόρμα ως επιπλέον πηγή εισοδήματος.

Το 2024, η τραγουδίστρια Lily Allen χρησιμοποίησε το OnlyFans για να δημοσιεύει φωτογραφίες των ποδιών της σε συνδρομητές που πλήρωναν για πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Από την πλευρά της, η μουσικός Kate Nash έχει αξιοποιήσει την πλατφόρμα για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο τη χρηματοδότηση της ζωντανής περιοδείας της.

Η περίπτωση της Τζέσι Κέιβ, πάντως, παρουσιάζει μια διαφορετική διάσταση: για την ίδια, η πλατφόρμα δεν αποτέλεσε απλώς έναν τρόπο για ένα επιπλέον εισόδημα, αλλά μια οικονομική διέξοδο σε μια περίοδο κατά την οποία είχε αρχίσει να αμφισβητεί ακόμη και το μέλλον της στην υποκριτική.

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