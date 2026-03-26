Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ - Βίντεο

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τους νέους Χάρι, Ερμιόνη και Ρον

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ - Βίντεο
Το πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά Χάρι Πότερ του HBO κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Η πρώτη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2026. Το βίντεο έχει εμφανιστεί σε όλες τις πλατφόρμες.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τους νέους Χάρι, Ερμιόνη και Ρον.

Στο κοινό παρουσιάστηκαν οι κύριοι χαρακτήρες και οι τοποθεσίες που αναμένεται να εμφανιστούν στο πρώτο μισό της «Φιλοσοφικής Λίθου».

Μια ασυνήθιστη νέα προσθήκη είναι ο ηθοποιός που υποδύεται τον Σέβερους Σνέιπ, ένας μαύρος ηθοποιός, ο 35χρονος Πάαπα Εσιέντου.

Η πρώτη σεζόν θα κάνει πρεμιέρα φέτος, ανήμερα τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες streaming HBO και HBO Max.

Όπως είναι γνωστό, η παραγωγή της νέας ταινίας λαμβάνει χώρα στα στούντιο της Warner Bros. στο Λίβσντεν του Ηνωμένου Βασιλείου – την ίδια τοποθεσία όπου δημιουργήθηκαν οι ταινίες της αρχικής ιστορίας που βασίζεται στα έργα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

