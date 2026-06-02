Καλαμάτα - δικηγόρος δολοφόνου: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση, είναι ανθρώπινο κουρέλι»

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, δήλωσε έξω από το δικαστικό μέγαρο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, ότι ο πελάτης του, είχε εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπό του.

Ο κ. Καμβύσης ισχυρίστηκε ότι «κατά την προσωπική μου κρίση, αυτός ο άνθρωπος είχε δεχθεί επίθεση» σε μια προσπάθειά του να «ξεπλύνει» τον καθ' ομολογίαν δράστη της ειδεχθούς δολοφονίας της 39χρονης, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, με τα παιδιά του στο διπλανό δωμάτιο...

Πρόσθεσε πως ο πελάτης του έφερε «εμφανώς χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια, καθώς κι εκχυμώσεις». Ο συνήγορος του καθ' ομολογίαν γυναικοκτόνου τόνισε ότι ακόμη δεν έχει μελετήσει τη δικογραφία κι απέφυγε να απαντήσει στις επανειλημμένες ερωτήσεις σχετικά με το μαχαίρι, το οποίο φέρεται να έβαλε στο χέρι της νεκρής γυναίκας, για να δικαιολογήσει την αποτρόπαιη πράξη του.

Ο Γιώργος Καμβύσης συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, είπε ότι «αντίκρισα ένα ανθρώπινο κουρέλι», ενώ κλείνοντας ενημέρωσε ότι θα ζητηθεί τριήμερη προθεσμία έτσι ώστε να προετοιμαστεί η απολογητική γραμμή που θα ακολουθήσει ο πελάτης του...

Αναφορές για συχνά περιστατικά

Οι Αρχές συλλέγουν υλικό για να συμπεριληφθεί στη δικογραφία και σύμφωνα με τις μαρτυρίες από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της 39χρονης Σίλιας, κάνουν αναφορές για κακοποιητική συμπεριφορά του δράστη προς την άτυχη γυναίκα.

Όπως ανέφεραν άπαντες, η θανούσα δεν είχε προβεί σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, ενώ από την πλευρά τους, οι γείτονες κατέθεσαν πως οι καυγάδες είχαν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Η Αστυνομία αναμένει και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, για να τα συμπεριλάβει στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε δεχθεί μεταξύ άλλων, μία μαχαιριά στην πλάτη, δύο στον θώρακα και μία στον λαιμό.

Στο νοσοκομείο τα παιδιά, υποβάλλονται σε τοξικολογικές εξετάσεις

Σε ό,τι αφορά στα παιδιά που είχαν αποκτήσει θύτης και θύμα, δύο κορίτσια ηλικίας περίπου 6 και 10 ετών, αντίστοιχα, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ δεδομένου του ότι στην έρευνά τους στο σπίτι οι αστυνομικοί εντόπισαν αγχολυτικά χάπια και ηρεμιστικά χάπια, και τα παιδιά φέρονται να κοιμόνταν την ώρα που τελούνταν το έγκλημα, το οποίο ξεσήκωσε τη γειτονιά, τα παιδιά θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Κι αυτό για να διαπιστωθεί αν ο δράστης είχε ναρκώσει τα δύο κορίτσια έτσι ώστε να μην ξυπνήσουν από τις κραυγές της μητέρας τους.

Εξάλλου, αναμένεται και η εντολή του εισαγγελέα, για το ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, δεδομένου ότι ο δράστης -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα οδηγηθεί στη φυλακή μετά την απολογία του, με την πιθανότερη για να την αναλάβει να είναι η αδελφή της 39χρονης γυναίκας.

