Όταν το Πανεπιστήμιο ακούει τη Γενιά Ζ: Έρευνα του ΑΠΘ ανατρέπει όσα πιστεύαμε για τους φοιτητές

Η γενιά Ζ που μεγάλωσε με το κινητό στο χέρι φαίνεται πως τελικά δεν εμπιστεύεται τόσο εύκολα την Τεχνητή Νοημοσύνη για την εκπαίδευση όπως πολλοί από εμάς θα πιστεύαμε. Παρά το στερεότυπο της απόλυτα ψηφιακής Gen Z, νέα έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Φοιτητές αμφιβάλλουν, προβληματίζονται και ζητούν καθοδήγηση για το πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, την ίδια στιγμή που δηλώνουν ψυχικά επιβαρυμένοι από την υπερβολική ψηφιακή έκθεση και λιγότερο προσηλωμένοι στην παραδοσιακή έννοια της αριστείας. Μια γενιά αντιφάσεων, που καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την τεχνολογία και το μέλλον της. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αποκαλυπτικά για το μέλλον της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ στη χώρα μας.

Το Α.Π.Θ. Γεφυρώνει το Χάσμα με τους Φοιτητές του

Μιλάμε συχνά για την απόσταση μεταξύ πανεπιστημίου και φοιτητών μία απόσταση που δεν μετριέται σε μέτρα, αλλά σε αίσθηση αδιαφορίας, σε ανάγκες που δεν ακούγονται, σε προσδοκίες που μένουν αναπάντητες. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο.

Σε μία εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει κάθε πτυχή της καθημερινότητας, το Α.Π.Θ., σε συνεργασία με την PALMOS ANALYSIS, δεν αρκείται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις από απόσταση. Αντιθέτως, στρέφει το βλέμμα προς τα μέσα: ακούει τους φοιτητές του, καταγράφει τις ανάγκες τους και χρησιμοποιεί τη δύναμη της έρευνας για να χαράξει τον δρόμο προς ένα πανεπιστήμιο της επόμενης εποχής.

Αυτό δεν είναι απλώς μία ακαδημαϊκή μελέτη. Είναι μία πράξη ακρόασης.

Η Έρευνα: Ποιοι Μίλησαν και Πώς

Τον Μάιο του 2026, το Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την PALMOS ANALYSIS πραγματοποίησε εκτενή έρευνα με δείγμα 1.686 φοιτητών και φοιτητριών. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν πιστά την κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού ανά Σχολή, έτος και βαθμίδα φοίτησης. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ανήκει στη Generation Z (72%), ενώ Millennials και Generation X αντιπροσωπεύουν το 16% και 11% αντίστοιχα μία γενιά που μεγάλωσε ψηφιακά, αλλά αναζητά κάτι παραπάνω από οθόνες.

Πώς Μαθαίνει η Νέα Γενιά: Εικόνα, Εμπειρία, Ουσία

Το πρώτο και ίσως πιο αποκαλυπτικό εύρημα αφορά τον τρόπο μάθησης. Το 53% των φοιτητών δηλώνει ότι το οπτικό υλικό, βίντεο, παρουσιάσεις, infographics, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μελέτης. Αμέσως μετά, με 49%, έρχεται η κλασική διδασκαλία με παραδόσεις και εργαστήρια. Η εικόνα αυτή δεν δείχνει απόρριψη της παράδοσης, αλλά ζήτηση για έναν συνδυασμό: το βάθος του διδάσκοντα μαζί με τη δυναμική της ψηφιακής εποχής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαγενεακή διαφορά: η Gen Z προτιμά εφαρμογές και gamified learning (31%), ενώ οι Gen X τείνουν περισσότερο σε διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία (38%). Δύο γενιές, διαφορετικές αισθητικές μάθησης αλλά κοινή ανάγκη για εμπλοκή και νόημα.

Τι Ζητούν: Σύνδεση Θεωρίας με Πράξη και Πρόσβαση στη Γνώση

Όταν ρωτήθηκαν για το τι θεωρούν σημαντικό στη μαθησιακή τους εμπειρία, οι φοιτητές μίλησαν καθαρά. Το 74% κατατάσσει τη σύνδεση θεωρίας με πράξη ως "πολύ σημαντική" , ο υψηλότερος δείκτης όλης της έρευνας στην κατηγορία αυτή. Αμέσως μετά, το 67% θεωρεί απαραίτητη τη σαφή και απλή πρόσβαση στην πληροφορία, ενώ το 49% ζητά ψηφιακά εργαλεία που εξοικονομούν χρόνο και ευελιξία στον τρόπο μελέτης.

Το μήνυμα είναι σαφές: οι φοιτητές δεν θέλουν απλώς γνώση, θέλουν γνώση που αγγίζει την πραγματικότητα, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, που έχει νόημα πέρα από την αίθουσα.

Η ΑΙ στο Πανεπιστήμιο: Παρούσα, αλλά Αμήχανη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά τη σχέση των φοιτητών με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 43% τη χρησιμοποιεί περιστασιακά και το 27% συστηματικά, άρα 7 στους 10 φοιτητές έχουν ήδη ενσωματώσει εργαλεία ΑΙ στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, το 16% εκφράζει ανησυχία ή δυσπιστία, ενώ το 6% ενδιαφέρεται αλλά δεν γνωρίζει πώς να τα χρησιμοποιήσει σωστά.

Η απάντηση που δίνουν στο τι πρέπει να κάνει το Πανεπιστήμιο είναι αποκαλυπτική: το 54% ζητά καθοδήγηση για υπεύθυνη χρήση της ΑΙ, το 40% εργαλεία ΑΙ για μάθηση και το 29% μαθήματα και workshops. Μόνο το 13% δηλώνει ότι δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές δεν φοβούνται την ΑΙ θέλουν το Πανεπιστήμιο να τους δείξει πώς να την πλοηγούνται με σύνεση.

Η Ψηφιακή Κούραση: Ένα Ζήτημα που Δεν Μπορεί να Αγνοηθεί

Η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια και μία πιο ανθρώπινη, λιγότερο ορατή πραγματικότητα. Το 68% των φοιτητών δηλώνει ότι νιώθει συνεχώς συνδεδεμένο online (32% απολύτως), το 62% αναγνωρίζει ότι η ψηφιακή καθημερινότητα επηρεάζει τη συγκέντρωσή του, και το 58% νιώθει ότι χρειάζεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ online και offline ζωής.

Είναι η γενιά που μεγάλωσε με το smartphone στο χέρι και τώρα ζητά βοήθεια να βρει ξανά την εστίασή της. Το 44% πιστεύει ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό.

Τι Τους Κρατά Μακριά και Τι Τους Φέρνει Κοντά

Η ερώτηση για την κοινότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύγλωττη. Το 52% θα αισθανόταν περισσότερο μέρος του ΑΠΘ αν υπήρχαν φοιτητικές ομάδες και κοινότητες, το 44% αν υπήρχαν περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες και το 43% αν υπήρχαν δράσεις γνωριμίας. Η σύνδεση, πραγματική, ανθρώπινη, όχι ψηφιακή, παραμένει αυτό που λείπει.

Και η εμπιστοσύνη; Χτίζεται με έναν τρόπο πάνω από όλους: το 73% λέει ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να ακούει τους φοιτητές. Αυτή η έρευνα είναι ακριβώς αυτό.

Τι Αξίες Κουβαλούν και Τι Ονειρεύονται

Ψυχική υγεία (82% "πολύ σημαντικό") και ποιότητα ζωής (83%) βρίσκονται στην κορυφή των αξιών της νέας γενιάς, πολύ πάνω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (12%), που ναι μεν χρησιμοποιείται, αλλά δεν αποτελεί ακόμα βαθιά αξία. Ταυτόχρονα, το 73% θεωρεί την προσωπική εξέλιξη ως το πιο σημαντικό πράγμα για το μέλλον του, ενώ το 61% θέλει να επιβραβεύεται η εργατικότητα και η αριστεία. Δεν είναι μία γενιά αδιάφορη ή παθητική, είναι μία γενιά που θέλει να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον που την αντιμετωπίζει σοβαρά.

Τα Συμπεράσματα: Το Πανεπιστήμιο της Επόμενης Εποχής

Τα ευρήματα της έρευνας δεν μένουν στην περιγραφή, οδηγούν σε ένα σαφές όραμα για το τι μπορεί και πρέπει να είναι το σύγχρονο πανεπιστήμιο.

Η ΑΙ δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, το είπε με σαφήνεια: η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσει τα πανεπιστήμια. Και τα δεδομένα της έρευνας το επιβεβαιώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν εργαλεία ΑΙ, αλλά αυτό που ζητούν από το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να δώσει κανένας αλγόριθμος: ακρόαση, κοινότητα, καθοδήγηση, ανθρώπινη παρουσία. Το 73% θέλει το ίδρυμα να τους ακούει. Το 52% αναζητά φοιτητικές κοινότητες. Το 74% θέλει η θεωρία να αγγίζει την πράξη. Αυτά δεν είναι λειτουργίες ενός chatbot, είναι η ουσία του πανεπιστημίου.

Στόχος: το πρώτο AI-native πανεπιστήμιο

Το ΑΠΘ δεν αρκείται στο να προσαρμοστεί στην εποχή της ΑΙ, φιλοδοξεί να την ορίσει. Ο στόχος είναι σαφής: να γίνει ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, AI-native πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Όχι ένα ίδρυμα που «υιοθετεί» τεχνολογία ως πρόσθετο εργαλείο, αλλά ένα πανεπιστήμιο σχεδιασμένο εξαρχής για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με αναλυτικά προγράμματα, δομές, υπηρεσίες και κουλτούρα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας γενιάς που σκέφτεται, μαθαίνει και δημιουργεί διαφορετικά. Η παρούσα έρευνα είναι το πρώτο βήμα αυτής της μεγάλης διαδρομής: πριν σχεδιάσεις το πανεπιστήμιο του αύριο, ρωτάς τους ανθρώπους που θα το ζήσουν.

Το πανεπιστήμιο: φορέας γνώσης και δημιουργός προσωπικοτήτων

Πέρα από κτίρια, πτυχία και καθηγητές, το πανεπιστήμιο επιτελεί κάτι βαθύτερο και αναντικατάστατο: διαμορφώνει ανθρώπους. Είναι ο τόπος όπου η γνώση συναντά τον χαρακτήρα, όπου ο νέος άνθρωπος ανακαλύπτει τι αξίζει, τι θέλει, ποιος είναι. Τα δεδομένα της έρευνας το υπογραμμίζουν: το 83% των φοιτητών θέτει την ποιότητα ζωής ως κορυφαία αξία, το 82% την ψυχική υγεία, το 73% την προσωπική εξέλιξη. Δεν ζητούν απλώς μια πτυχίο, ζητούν ένα ίδρυμα που θα τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι εαυτοί τους. Αυτός είναι ο πιο βαθύς ρόλος του πανεπιστημίου και κανένα μοντέλο γλώσσας δεν μπορεί να τον αναλάβει.

Κλείνοντας: Μία Πράξη που Μετράει

Το ΑΠΘ, με αυτή την έρευνα, δεν έκανε απλώς στατιστική. Έκανε μία πολιτική επιλογή: να βλέπει τους φοιτητές του ως εταίρους στη διαμόρφωση του μέλλοντος, όχι ως παθητικούς αποδέκτες αποφάσεων. Σε μία εποχή που η ΑΙ αλλάζει τα πάντα με ταχύτητα που ζαλίζει, αυτή η ανθρώπινη χειρονομία το να ρωτήσεις, να ακούσεις, να ενεργήσει, είναι ίσως η πιο καινοτόμα κίνηση που μπορεί να κάνει ένα μεγάλο ίδρυμα.

Το χάσμα γεφυρώνεται. Και το ΑΠΘ δείχνει τον δρόμο.

Λέλες Θανάσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gate