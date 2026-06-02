Λουτράκι: Συναγερμός για 38χρονο κολυμβητή που αγνοείται

Ο 38χρονος αγνοείται από τα ξημερώματα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Αγνοείται 38χρονος κολυμβητής από τα ξημερώματα στην περιοχή Όρμος Λουτρακίου.
  • Στις έρευνες συμμετέχουν περιπολικό σκάφος Λιμενικού, τρία ιδιωτικά σκάφη, ιδιώτης δύτης, δύο οχήματα Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
  • Βρέθηκε ένα ζευγάρι παντόφλες στην παραλία «Νεράιδα».
  • Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.
Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Τρίτης στο Λιμενικό, καθώς αγνοείται 38χρονος κολυμβητής, στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Λουτρακίου.

Ο 38χρονος αγνοείται από τα ξημερώματα και στις έρευνες, οι οποίες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συμμετέχουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία ιδιωτικά σκάφη, ιδιώτης δύτης, δύο οχήματα του Λιμενικού από ξηράς, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, έχει βρεθεί ένα ζευγάρι παντόφλες στην παραλία «Νεράιδα», ενώ στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.

