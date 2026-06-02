Απόδραση από τον Κορυδαλλό: Δύο συλλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ένας αλλοδαπός κρατούμενος απέδρασε από τον Κορυδαλλό ενώ εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
  • Ο κρατούμενος εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε λάβει τακτικές άδειες το τελευταίο εξάμηνο, τις οποίες τηρούσε.
  • Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν για την απόδραση του κρατουμένου.
  • Βρίσκεται σε εξέλιξη πειθαρχική διαδικασία για τους εμπλεκόμενους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό του κρατούμενου συνεχίζονται.
Σε εξέλιξη βρίσκονται από πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου.

Ο ανωτέρω εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά -2- σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

