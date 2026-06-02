Πάτρα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

Snapshot Η κηδεία του Διονύση Γκέκα και του γιου του Ηλία

Κωνσταντίνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Ο θάνατός τους προήλθε από τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».

Η τελετή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας στις 17:00 το απόγευμα.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα τελεστεί η κηδεία του Διονύση Γκέκα και του γιου του, Ηλία-Κωνσταντίνου, που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, στην περιοχή κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν βγήκε από την πορεία της.

Σύμφωνα με το tempo24, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας,

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μοτοσικλέτα πατέρα και γιου

Σε σήμανση έργων προσέκρουσε, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του, στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα.

Το δυστύχημα, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προανάκρισης, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας να ερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα.

Όπως αναφέρεται, 52χρονος ημεδαπός οδηγούσε μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας διενεργεί προανάκριση για να διακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η επίσημη ανακοίνωση έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που ήδη εξετάζονται για τη μοιραία διαδρομή, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το πώς η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της και κατέληξε στη σήμανση των έργων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, 52χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δυο ανδρών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος».

Η κάμερα βρέθηκε, αλλά δεν δίνει ακόμη όλες τις απαντήσεις

Από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές είχαν στρέψει την προσοχή τους στην κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του, καθώς το υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανασύνθεση των τελευταίων δευτερολέπτων πριν από το δυστύχημα.

Άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή και εντόπισαν την κάμερα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η καταγραφή φαίνεται να σταματά λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία εκτροπή.

Το στοιχείο αυτό κρατά θολή την εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη κατάληξη.

Το σημείο που χαρακτηρίζεται επικίνδυνο

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου ως ιδιαίτερα δύσκολο, αναφέροντας ότι έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία.

Όπως λένε, το οδόστρωμα έχει έντονη κλίση, το πέρασμα στενεύει σε συγκεκριμένο σημείο, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια δημιουργούν πρόσθετη πίεση στους οδηγούς. Όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας, μαζί με τα στοιχεία από το σημείο της πρόσκρουσης.

