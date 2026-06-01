Πάτρα: Τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το δυστύχημα

Στο πένθος έχει «βυθιστεί» η Πάτρα για τον χαμό πατέρα και γιου στο τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος». Το νέο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ο άτυχος νεαρός που έχασε τη ζωή του είναι ο Ηλίας – Κωνσταντίνος Γκέκας, μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών. Μαζί του «έφυγε» στην άσφαλτο και ο πατέρας, Διονύσης.

Ο 52χρονος, οδηγός της μοτοσικλέτας και ο 17χρονος γιος του, που ήταν συνεπιβάτης, κείτονται στο οδόστρωμα, με κόσμο να έχει μαζευτεί και να καλεί σε βοήθεια.

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν μαρτυρίες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

Η κάμερα από το κράνος του 52χρονου βρέθηκε, αλλά δεν έδωσε απαντήσεις, καθώς η καταγραφή είχε σταματήσει δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

«Χάσαμε το καλύτερο παιδί…»

Ο θάνατος του 17χρονου Κωνσταντίνου, μαθητή της Δευτέρας Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών, ήταν ακαριαίος. Συμμαθητές και συμπαίκτες του νεαρού μπασκετμπολίστα της Παναχαϊκής αδυνατούν να πιστέψουν ότι δε θα ξαναδούν το χαμόγελο του φίλου τους.

«Τα λόγια είναι περιττά. Το καλύτερο παιδί. Όλοι μείναμε άφωνοι, δε το πιστεύαμε, περιμέναμε να δούμε αν είναι αλήθεια, πιστεύαμε ότι κάποιος μας κάνει πλάκα».

Ο 52χρονος πατέρας διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα από το σπίτι του και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Για ένα σημείο – καρμανιόλα κάνουν λόγο οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος, έχουν γίνει άλλα τρία τροχαία ατυχήματα τα τελευταία χρόνια.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πρόκλησης του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.

