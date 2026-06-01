Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της - «Ακούγονταν φωνές τελευταία», λένε γείτονες

Snapshot Μία 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της στο σπίτι τους στο κέντρο της Καλαμάτας, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Ο δράστης αρχικά έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις, αλλά τελικά ομολόγησε τη δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι υπήρξε συμπλοκή μετά από δική της επίθεση με μαχαίρι.

Ιατροδικαστικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν σημάδια πάλης ή αμυντικά τραύματα στον δράστη, ενώ η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα που δείχνουν προσπάθεια άμυνας.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε μετά από φωνές και καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ενώ γείτονες ανέφεραν πρόσφατες εντάσεις στην οικογένεια.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν για ψυχολογική υποστήριξη, και οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών και κινήτρων του εγκλήματος.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα η άγρια δολοφονία μιας 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της, μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι στο κέντρο της πόλης, τα ξημερώματα. Το έγκλημα εκτυλίχθηκε ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 6 και 10 ετών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που ειδοποιήθηκαν από γείτονες και έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, μπήκαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή στο υπνοδωμάτιο, μέσα σε μεγάλη ποσότητα αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο χέρι της φαινόταν να κρατούσε ένα μαχαίρι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών έκαναν λόγο για πιθανή απόπειρα αλλοίωσης της εικόνας του εγκλήματος, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχείρησε να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Αρχικά ο 41χρονος έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε τη σύζυγό του.

Το θύμα της δολοφονίας

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, ισχυρίστηκε πως ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του, κάτι που οδήγησε σε έντονη συμπλοκή μεταξύ τους, κατά την οποία τελικά την τραυμάτισε θανάσιμα. Ωστόσο, τα πρώτα ιατροδικαστικά στοιχεία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του, καθώς δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια πάλης ή αμυντικά τραύματα στον ίδιο.

Το χρονικό της υπόθεσης δείχνει ότι λίγο πριν το έγκλημα είχαν προηγηθεί φωνές και έντονος καυγάς, με γείτονες να καλούν την Αστυνομία λόγω των κραυγών για βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι φωνές είχαν σταματήσει, ενώ κανείς δεν άνοιγε την πόρτα του διαμερίσματος. Λίγα λεπτά αργότερα, κατά την είσοδό τους, ήρθαν αντιμέτωποι με τη σοκαριστική εικόνα της νεκρής γυναίκας.

Η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό, στο θώρακα και στα άνω άκρα, στοιχεία που δείχνουν ότι προσπάθησε να αμυνθεί. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 41χρονος σύζυγος, ο οποίος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Υπηρεσία, όπου και ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά τις αρχές, ούτε υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο έντονες προσωπικές διαφορές και στοιχεία παθολογικής ζήλιας, ενώ αναφέρεται ότι η 39χρονη φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεση να απομακρυνθεί από τη σχέση, γεγονός που πιθανόν όξυνε περαιτέρω τις εντάσεις στο ζευγάρι. Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρχαν υποψίες του δράστη για εξωσυζυγική σχέση.

Τα δύο παιδιά της οικογένειας, που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, δεν έγιναν άμεσα μάρτυρες της πράξης, όμως εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη, έως ότου αποφασίσει η Εισαγγελία για την επιμέλειά τους.

Γείτονες περιγράφουν μια οικογένεια που έδειχνε ήρεμη προς τα έξω, αν και κάποιοι κάνουν λόγο για πρόσφατες εντάσεις και συχνούς καυγάδες. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι το μοιραίο βράδυ ακούστηκαν έντονες φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια, πριν επικρατήσει ξαφνική σιωπή, λίγα λεπτά πριν την άφιξη της Αστυνομίας.

«Φώναζε “βοήθεια, βοήθεια” », είπε γείτονα στο besttv για την άτυχη 39χρονη που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της.

«Ακούγονταν φωνές τις τελευταίες ημέρες», λέει άλλος κάτοικος. «Έχουμε πάθει σοκ, είναι τραγικό», αναφέρει γείτονας. «Φαίνονταν καλά μαζί», σημειώνει γειτόνισσα. «Τους βλέπαμε, είχαν δύο παιδάκια, είχαν έρθει πριν από τρία χρόνια στο διαμέρισμα. Χθες το βράδυ, για περίπου πέντε λεπτά, άκουσαμε έναν καυγά», λέει άλλος γείτονας.

