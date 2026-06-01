Σύγχυση: Άγνοια δηλώνει ο Τραμπ σχετικά με διακοπή των συνομιλιών με το Ιράν

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ… θα ήταν πολύ καλό να σιωπήσουμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος

Μάνος Χατζηγιάννης

Σύγχυση: Άγνοια δηλώνει ο Τραμπ σχετικά με διακοπή των συνομιλιών με το Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ μιλά από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και έχει εκ δεξιών του τον αντιπρόεδρο ΤζειΝτι Βανς και εξ ευωνύμων του τον επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ενημέρωση από το Ιράν για διακοπή των συνομιλιών και πρότεινε να σταματήσουν οι δημόσιες δηλώσεις.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν παραμένει σε ισχύ και είναι αυστηρός.
  • Το Ιράν, μέσω συμβούλου του Χαμενεΐ, απείλησε να μην επιτρέψει τη συνέχιση του αποκλεισμού και προειδοποίησε για όρια στην υπομονή των ενόπλων δυνάμεων.
  • Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ λόγω ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.
  • Η Χεζμπολάχ εξέφρασε ετοιμότητα για πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του λιβανικού κοινοβουλίου.
Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από το Ιράν σχετικά με τις αναφορές ότι η Τεχεράνη αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο του NBC News τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ… θα ήταν πολύ καλό να σιωπήσουμε», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι η σιωπή «δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», προσθέτοντας: «Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός είναι χαλύβδινος.»

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να περιμένει μέχρι να εξαντληθεί το Ιράν, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Χάνουν μια περιουσία.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά σήμερα, με αφορμή τις εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24NEWS.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 121 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει πέντε από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Και η σύγχυση εντείνεται περαιτέρω.... Σύμβουλος του Χαμενεΐ, την ίδια στιγμή, δηλώνει ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού! «Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του στο X.
«Δεν θα επιτρέψουμε τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού και δεν θα γίνει ανεκτή η κλιμάκωση των εντάσεων στο Λίβανο. Η υπομονή των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει τα όριά της», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, όπως είχε αναφερθεί, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Δεν θα γίνουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Ιράν για παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και τη Γάζα, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις επιθέσεις κατά της λιβανικής οργάνωσης παραβίαση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου με τις ΗΠΑ.

Πάντως ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι δήλωσε την Κυριακή στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη για πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την εφαρμογή της, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται τον κορυφαίο σύμβουλο του Μπέρι, Αλί Χαμντάν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32LIFESTYLE

Λένα Φλυτζάνη: Η πρώτη «καλησπέρα» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία με θύματα πατέρα και γιο – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το δυστύχημα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κατασβέστηκαν οι εστίες φωτιάς σε Εύβοια και Αγίους Θεοδώρους

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κατακτήσαμε τις ψυχές

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πού είναι η πλωτή οδός Μπαμπ αλ Μαντέμπ και τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο αν κλείσει

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος στην Αττική - Πού υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

19:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο στο τελικό στάδιο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση: Άγνοια δηλώνει ο Τραμπ σχετικά με διακοπή των συνομιλιών με το Ιράν - «Περιμένω όσο θέλουν, χάνουν μια περιουσία»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της - «Ακούγονταν φωνές τελευταία», λένε γείτονες

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στα «Ποσειδώνια 2026»: Να μην υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ

19:07LIFESTYLE

Ντέρτι: Έρωτες, μπουζούκια και ατμόσφαιρα 80s – Η νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στην Αλβανία: Νταήδες χτυπούν και σέρνουν άνδρα που διαμαρτυρήθηκε - Σκληρές εικόνες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρώπινη ανεμογεννήτρια στη Γερμανία: Διαμαρτυρία κατά των νέων μονάδων φυσικού αερίου

18:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αστυνομικός σπρώχνει καθηγήτρια σε διαδήλωση – Πειθαρχική έρευνα σε εξέλιξη

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 49χρονη είχε τρεις γάτες δεμένες με σκοινί στο μπαλκόνι - Πρόστιμο 17.600 ευρώ

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Αιματοκύλισμα μετά την παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ, έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο Λονδίνο

18:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Δέκα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κατακτήσαμε τις ψυχές

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του

19:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο στο τελικό στάδιο

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δημοσιότητα 300 υπογραφές υπέρ Τσίπρα - Ποιοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και καθηγητές στηρίζουν

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της - «Ακούγονταν φωνές τελευταία», λένε γείτονες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη - Πληροφορίες για συστράτευση με Τσίπρα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στην Αλβανία: Νταήδες χτυπούν και σέρνουν άνδρα που διαμαρτυρήθηκε - Σκληρές εικόνες

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος - Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αστυνομικός σπρώχνει καθηγήτρια σε διαδήλωση – Πειθαρχική έρευνα σε εξέλιξη

19:07LIFESTYLE

Ντέρτι: Έρωτες, μπουζούκια και ατμόσφαιρα 80s – Η νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

10:40WHAT THE FACT

Μέντιουμ που προέβλεψε σωστά τρεις διαδοχικούς νικητές Μουντιάλ ανακοίνωσε τον φετινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ