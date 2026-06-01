Σύγχυση: Άγνοια δηλώνει ο Τραμπ σχετικά με διακοπή των συνομιλιών με το Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ μιλά από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και έχει εκ δεξιών του τον αντιπρόεδρο ΤζειΝτι Βανς και εξ ευωνύμων του τον επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ενημέρωση από το Ιράν για διακοπή των συνομιλιών και πρότεινε να σταματήσουν οι δημόσιες δηλώσεις.

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν παραμένει σε ισχύ και είναι αυστηρός.

Το Ιράν, μέσω συμβούλου του Χαμενεΐ, απείλησε να μην επιτρέψει τη συνέχιση του αποκλεισμού και προειδοποίησε για όρια στην υπομονή των ενόπλων δυνάμεων.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ λόγω ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ εξέφρασε ετοιμότητα για πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του λιβανικού κοινοβουλίου. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από το Ιράν σχετικά με τις αναφορές ότι η Τεχεράνη αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο του NBC News τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ… θα ήταν πολύ καλό να σιωπήσουμε», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι η σιωπή «δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», προσθέτοντας: «Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός είναι χαλύβδινος.»

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να περιμένει μέχρι να εξαντληθεί το Ιράν, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Χάνουν μια περιουσία.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά σήμερα, με αφορμή τις εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24NEWS.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 121 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει πέντε από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Και η σύγχυση εντείνεται περαιτέρω.... Σύμβουλος του Χαμενεΐ, την ίδια στιγμή, δηλώνει ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού! «Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του στο X.

«Δεν θα επιτρέψουμε τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού και δεν θα γίνει ανεκτή η κλιμάκωση των εντάσεων στο Λίβανο. Η υπομονή των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει τα όριά της», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, όπως είχε αναφερθεί, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Δεν θα γίνουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Ιράν για παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και τη Γάζα, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις επιθέσεις κατά της λιβανικής οργάνωσης παραβίαση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου με τις ΗΠΑ.

Πάντως ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι δήλωσε την Κυριακή στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη για πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την εφαρμογή της, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται τον κορυφαίο σύμβουλο του Μπέρι, Αλί Χαμντάν.

Διαβάστε επίσης