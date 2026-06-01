Ιράν σε ΗΠΑ: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση

Μίλτος Τσεκούρας

Ένας άνδρας κυματίζει μια σημαία του Ιράν, κάτω από μια πινακίδα που απεικονίζει τα Στενά του Ορμούζ και τα ραμμένα χείλη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

  • Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μη τήρηση της εκεχειρίας και υπονόμευση της εξόδου από την κρίση στη Μέση Ανατολή.
  • Η Τεχεράνη δηλώνει ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Η ισραηλινή ηγεσία διατάζει επιθέσεις στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, ενώ ο ισραηλινός στρατός προωθείται στο νότιο Λίβανο συνοδευόμενος από αεροπορικές επιδρομές.
  • Η Χεζμπολάχ συνεχίζει επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και βόρειο Ισραήλ.
  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του νότιου Ιράν, προκαλώντας στρατιωτική απάντηση από το Ιράν, ενώ το Κουβέιτ κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιθέσεις με drones και πυραύλους.
Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο ιρανός αξιωματούχος.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Εντολή για βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της ισραηλινής ηγεσίας προς την Τσαχάλ να πλήξει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός προωθήθηκε τις τελευταίες ημέρες εις βάθος στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, συνεχίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές επιδρομές.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση της παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του νοτίου Ιράν με στόχο συστήματα ραντάρ και ελέγχου των drones.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν επίσης την εκεχειρία. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Η πρωινή επίθεση είναι η τρίτη εδώ και μία επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα επίθεση με drones και πυραύλους, χωρίς να προσδιορίζει την προέλευσή της, ενώ οι αρχές του Κουβέιτ επέρριψαν στην Τεχεράνη την ευθύνη.

