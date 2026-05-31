Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

Το καλοκαίρι φαίνεται πως ήρθε για να... μείνει!

Δημήτρης Δρίζος

  • Τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και GFS συμφωνούν για αύξηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα με την έναρξη του Ιουνίου.
  • Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ECMWF προβλέπει σημαντική ζέστη από τα μέσα έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου.
  • Το αμερικανικό μοντέλο GFS προβλέπει καύσωνα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
  • Η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει παρατεταμένες καυτές καιρικές συνθήκες με την είσοδο του καλοκαιριού.
Τα... δόντια του θα δείξει το καλοκαίρι με την έλευση του Ιουνίου καθώς τα δυο μεγαλύτερα προγνωστικά μοντέλα καιρού συμφωνούν πως η χώρα μας θα μπει σε καυσωνικές συνθήκες από νωρίς.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο, το ECMWF «κλειδώνει» αρκετή ζέστη στα μέσα της νέας εβδομάδας μέχρι το τέλος της, όπως θα δείτε και στους παρακάτω χάρτες:

Το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης, ωστόσο, το GFS στην μακροπρόθεσμη πρόβλεψή του το πάει... αρκετά βήματα πιο πέρα καθώς «ρίχνει» τη χώρα μας σε συνθήκες καύσωνα όπως μπορείτε να δείτε στους παρακάτω χάρτες, αναφορικά με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου:

Απομένει να δούμε αν θα επαληθευτούν τα μοντέλα, κάτι το οποίο μετεωρολογικά θεωρείται αδύνατο, ειδικά για το GFS, ωστόσο καταδεικνύουν την τάση του καιρού για ένα «δυνατό» καλοκαιρινό ξεκίνημα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026 ( ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ )

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

