Καιρός: Σήμανε συναγερμός από το ECMWF για ακραία θερμή εισβολή: Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF δείχνει μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική προς την Ελλάδα και τα Βαλκάνια το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

  • Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF προβλέπει πιθανή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα και τα Βαλκάνια στις αρχές Ιουνίου.
  • Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν πάνω από τα κλιματικά επίπεδα, με έμφαση στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και κλειστές πεδινές περιοχές.
  • Η πρόβλεψη έχει χρονικό ορίζοντα περίπου δέκα ημερών και χαρακτηρίζεται ως τάση, όχι ως τελική πρόγνωση.
  • Οι λεπτομέρειες για την ένταση, τη διάρκεια και τις μέγιστες θερμοκρασίες της θερμής εισβολής θα γίνουν σαφέστερες με τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα.
  • Υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για μια θερμότερη περίοδο στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα στις αρχές Ιουνίου, χωρίς ακόμα ασφαλή συμπεράσματα για το κύμα ζέστης.
Σύμφωνα με τους χάρτες του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF, οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa για τις 7 Ιουνίου εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες σε μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε αυξημένες πιθανότητες για μια έντονη θερμή εισβολή στη χώρα μας κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και περιοχές της ανατολικής Μεσογείου φαίνεται να επηρεάζονται από αέριες μάζες σημαντικά θερμότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, καθώς το προγνωστικό μοτίβο υποδηλώνει πιθανή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική.

Παρόλαυτά πάντως, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την ένταση και τη διάρκειά της.

Οι περιοχές στο στόχαστρο της ζέστης

Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα, οι υδράργυρος θα κινηθεί αισθητά πάνω από τις κλιματικές τιμές. Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται συνήθως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και σε κλειστές πεδινές περιοχές που βρίσκονται μακριά από την άμεση επίδραση της θάλασσας.

Τάση και όχι τελική πρόγνωση

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για πρόγνωση με χρονικό ορίζοντα περίπου δέκα ημερών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το περιθώριο μεταβολών στα προγνωστικά σενάρια, πράγμα που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι χάρτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια πρώτη τάση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και όχι ως τελική πρόγνωση.

Όπως ανακοινώθηκε, οι λεπτομέρειες σχετικά με την ένταση της θερμής εισβολής, τη διάρκειά της και τις μέγιστες θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταγραφούν θα γίνουν σαφέστερες μέσα από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα. Προς το παρόν, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί με σχετική ασφάλεια είναι ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για μια περίοδο θερμότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα στις αρχές Ιουνίου.

Το κατά πόσο αυτή η τάση θα εξελιχθεί σε ένα αξιόλογο κύμα ζέστης ή θα περιοριστεί σε πιο ήπιες θερμοκρασιακές αποκλίσεις θα φανεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αναλύσεις θα ανανεώνονται συνεχώς.

