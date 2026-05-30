Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

Snapshot Ο καρδιοχειρουργός δρ Τζέρεμι Λόντον χαρακτηρίζει τα αναψυκτικά ως «υγρόάνατο» και προτείνει να αποφεύγονται λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη και θερμίδες.

Η κατανάλωση αναψυκτικών συνδέεται με αύξηση σωματικού βάρους, μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης.

Τα αναψυκτικά επιβαρύνουν την οδοντική υγεία, καθώς η ζάχαρη και τα οξέα τους προκαλούν φθορά στο σμάλτο των δοντιών και αυξάνουν τον κίνδυνο τερηδόνας.

Ο δρ Λόντον αποφεύγει επίσης το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα επεξεργασμένα άλευρα, τονίζοντας τη σημασία της διατροφής στον έλεγχο του βάρους.

Σύμφωνα με τον γιατρό, το 80% της διαχείρισης βάρους εξαρτάται από τη διατροφή και μόνο το 20% από τη σωματική άσκηση. Snapshot powered by AI

Καθώς η υγεία και η ευεξία βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο, οι άνθρωποι παίρνουν πιο σοβαρά από ποτέ τη φράση «είσαι ό,τι τρως». Σύμφωνα με ειδικούς, όμως, «είσαι και ό,τι πίνεις», και υπάρχει ένα είδος ποτού που ένας καρδιοχειρουργός αποφεύγει πάση θυσία.

Καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές προσέχουν τι βάζουν στο πιάτο και στο ποτήρι τους, ένας καρδιοχειρουργός χαρακτήρισε ένα πολύ συνηθισμένο ρόφημα ως «υγρό θάνατο».

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μόνο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δρ Τζέρεμι Λόντον, πιστοποιημένος χειρουργός αγγειακής, θωρακικής και γενικής χειρουργικής, αποκάλυψε τέσσερα πράγματα που «αποφεύγει απολύτως» ως καρδιοχειρουργός – και το συγκεκριμένο ποτό ίσως εκπλήξει πολλούς.

Το πρώτο δεν προκαλεί καμία έκπληξη, καθώς ο γιατρός δήλωσε ότι αποφεύγει το κάπνισμα, το οποίο χαρακτηρίζει ως «το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο σώμα σου».

Δεύτερον, είπε στους ακολούθους του ότι το αλκοόλ είναι «τοξικό» για κάθε κύτταρο του σώματος, αν και αναγνώρισε ότι ο καθένας θέτει τους δικούς του κανόνες. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι το αλκοόλ εκείνο που αποκαλεί «υγρό θάνατο». Αυτός ο χαρακτηρισμός αφορά τα αναψυκτικά.

«Απλώς μην τα πίνετε. Τέλος», είπε, χωρίς να δώσει αρχικά περισσότερες εξηγήσεις.

Αργότερα, πάντως, παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για τη στάση του απέναντι στα αναψυκτικά, παραδεχόμενος ότι ίσως υπερέβαλε λίγο στη διατύπωσή του.

«Πιστεύω ότι τα αναψυκτικά αποτελούν πραγματική μάστιγα για την κοινωνία μας, γι’ αυτό και προσπάθησα να τραβήξω την προσοχή του κόσμου», δήλωσε σε συνέντευξή του στο TODAY, επιμένοντας ωστόσο στη βασική του θέση.

«Προφανώς, τα αναψυκτικά με πολλές θερμίδες και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης μέσω αυτών είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται», πρόσθεσε.

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις των αναψυκτικών στην υγεία. Μία από αυτές, που δημοσιεύθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ, ανέλυσε τα αποτελέσματα 88 διαφορετικών ερευνών σχετικά με τη σύνδεση των αναψυκτικών με τη διατροφή και την υγεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν σαφή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αναψυκτικών και της αυξημένης πρόσληψης θερμίδων, καθώς και της αύξησης του σωματικού βάρους.

Παράλληλα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση αυτών των ποτών συνδέεται με χαμηλότερη πρόσληψη γάλακτος, ασβεστίου και άλλων θρεπτικών συστατικών, γεγονός που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας, όπως ο διαβήτης.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι οδοντίατροι προειδοποιούν ότι τα αναψυκτικά, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη και οξέα, μπορούν να «μαλακώσουν το σμάλτο των δοντιών, συμβάλλοντας στην εμφάνιση τερηδόνας», όπως αναφέρει η Colgate.

Όσο για το τέταρτο πράγμα που ο δρ Λόντον δήλωσε ότι αποφεύγει, αυτό ίσως στενοχωρήσει αρκετούς: το ψωμί και τα ζυμαρικά.

«Αποφύγετε τα επεξεργασμένα άλευρα και το σιτάρι», συμβούλευσε.

«Σας εγγυώμαι ότι μπορείτε να ακυρώσετε με το φαγητό οποιαδήποτε άσκηση κάνατε», είπε, υποστηρίζοντας ότι το 80% του ελέγχου του βάρους εξαρτάται από τη διατροφή και μόλις το 20% από τη σωματική άσκηση.