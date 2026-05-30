Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

Καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές προσέχουν τι βάζουν στο πιάτο και στο ποτήρι τους, ένας καρδιοχειρουργός χαρακτήρισε ένα πολύ συνηθισμένο ρόφημα ως «υγρό θάνατο»

Δημήτρης Δρίζος

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο καρδιοχειρουργός δρ Τζέρεμι Λόντον χαρακτηρίζει τα αναψυκτικά ως «υγρόάνατο» και προτείνει να αποφεύγονται λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη και θερμίδες.
  • Η κατανάλωση αναψυκτικών συνδέεται με αύξηση σωματικού βάρους, μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης.
  • Τα αναψυκτικά επιβαρύνουν την οδοντική υγεία, καθώς η ζάχαρη και τα οξέα τους προκαλούν φθορά στο σμάλτο των δοντιών και αυξάνουν τον κίνδυνο τερηδόνας.
  • Ο δρ Λόντον αποφεύγει επίσης το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα επεξεργασμένα άλευρα, τονίζοντας τη σημασία της διατροφής στον έλεγχο του βάρους.
  • Σύμφωνα με τον γιατρό, το 80% της διαχείρισης βάρους εξαρτάται από τη διατροφή και μόνο το 20% από τη σωματική άσκηση.
Snapshot powered by AI

Καθώς η υγεία και η ευεξία βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο, οι άνθρωποι παίρνουν πιο σοβαρά από ποτέ τη φράση «είσαι ό,τι τρως». Σύμφωνα με ειδικούς, όμως, «είσαι και ό,τι πίνεις», και υπάρχει ένα είδος ποτού που ένας καρδιοχειρουργός αποφεύγει πάση θυσία.

Καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές προσέχουν τι βάζουν στο πιάτο και στο ποτήρι τους, ένας καρδιοχειρουργός χαρακτήρισε ένα πολύ συνηθισμένο ρόφημα ως «υγρό θάνατο».

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μόνο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δρ Τζέρεμι Λόντον, πιστοποιημένος χειρουργός αγγειακής, θωρακικής και γενικής χειρουργικής, αποκάλυψε τέσσερα πράγματα που «αποφεύγει απολύτως» ως καρδιοχειρουργός – και το συγκεκριμένο ποτό ίσως εκπλήξει πολλούς.

Το πρώτο δεν προκαλεί καμία έκπληξη, καθώς ο γιατρός δήλωσε ότι αποφεύγει το κάπνισμα, το οποίο χαρακτηρίζει ως «το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο σώμα σου».

Δεύτερον, είπε στους ακολούθους του ότι το αλκοόλ είναι «τοξικό» για κάθε κύτταρο του σώματος, αν και αναγνώρισε ότι ο καθένας θέτει τους δικούς του κανόνες. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι το αλκοόλ εκείνο που αποκαλεί «υγρό θάνατο». Αυτός ο χαρακτηρισμός αφορά τα αναψυκτικά.

«Απλώς μην τα πίνετε. Τέλος», είπε, χωρίς να δώσει αρχικά περισσότερες εξηγήσεις.

Αργότερα, πάντως, παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για τη στάση του απέναντι στα αναψυκτικά, παραδεχόμενος ότι ίσως υπερέβαλε λίγο στη διατύπωσή του.

«Πιστεύω ότι τα αναψυκτικά αποτελούν πραγματική μάστιγα για την κοινωνία μας, γι’ αυτό και προσπάθησα να τραβήξω την προσοχή του κόσμου», δήλωσε σε συνέντευξή του στο TODAY, επιμένοντας ωστόσο στη βασική του θέση.

«Προφανώς, τα αναψυκτικά με πολλές θερμίδες και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης μέσω αυτών είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται», πρόσθεσε.

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις των αναψυκτικών στην υγεία. Μία από αυτές, που δημοσιεύθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ, ανέλυσε τα αποτελέσματα 88 διαφορετικών ερευνών σχετικά με τη σύνδεση των αναψυκτικών με τη διατροφή και την υγεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν σαφή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αναψυκτικών και της αυξημένης πρόσληψης θερμίδων, καθώς και της αύξησης του σωματικού βάρους.

Παράλληλα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση αυτών των ποτών συνδέεται με χαμηλότερη πρόσληψη γάλακτος, ασβεστίου και άλλων θρεπτικών συστατικών, γεγονός που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας, όπως ο διαβήτης.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι οδοντίατροι προειδοποιούν ότι τα αναψυκτικά, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη και οξέα, μπορούν να «μαλακώσουν το σμάλτο των δοντιών, συμβάλλοντας στην εμφάνιση τερηδόνας», όπως αναφέρει η Colgate.

Όσο για το τέταρτο πράγμα που ο δρ Λόντον δήλωσε ότι αποφεύγει, αυτό ίσως στενοχωρήσει αρκετούς: το ψωμί και τα ζυμαρικά.

«Αποφύγετε τα επεξεργασμένα άλευρα και το σιτάρι», συμβούλευσε.

«Σας εγγυώμαι ότι μπορείτε να ακυρώσετε με το φαγητό οποιαδήποτε άσκηση κάνατε», είπε, υποστηρίζοντας ότι το 80% του ελέγχου του βάρους εξαρτάται από τη διατροφή και μόλις το 20% από τη σωματική άσκηση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τα τραύματα και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν τον μελλοντικό βασιλιά

18:29LIFESTYLE

Τσιμτσιλή για Μεσσαροπούλου: «Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ευχόμαστε σύντομα να βρίσκεται κοντά μας»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ