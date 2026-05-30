Αγίου Πνεύματος: «Κορυφώνεται» σήμερα η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Χθες μέχρι το απόγευμα είχαν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών πάνω από 50.000 οχήματα

Ζωή Μακρυγιάννη

Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά / Φωτογραφία αρχείου

  • Σήμερα κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.
  • Χθες πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών πάνω από 50.000 οχήματα, με σημαντικές διελεύσεις από τις εξόδους Αθηνών
  • Κορίνθου και Αθηνών
  • Λαμίας.
  • Οι οδηγοί που δικαιούνται απαλλαγή από τα διόδια είναι μόνιμοι κάτοικοι κοντινών περιοχών, άνεργοι με ενεργή κάρτα ανεργίας, άτομα με αναπηρία και οχήματα κρατικών ή διπλωματικών αρχών.
  • Για να ισχύει η απαλλαγή από τα διόδια, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλλει αιτήσεις και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.
  • Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν προσεκτικά τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κίνηση και το κόστος των διοδίων.
Κορυφώνεται σήμερα, Σάββατο, η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένεται να αναχωρήσει και το βασικό και μεγαλύτερο κύμα όσων σχεδιάζουν να περάσουν την αργία εκτός Αθήνας.

Ήδη χθες, η κίνηση στα διάφορα σημεία εξόδου από το κλεινόν άστυ ήταν αυξημένη, με στοιχεία της Τροχαίας να αναφέρουν ότι μόνο μέχρι το απόγευμα είχαν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών πάνω από 50.000 οχήματα.

Πιο συγκεκριμένα στην έξοδο από Αθηνών-Κορίνθου είχαν γίνει μέχρι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 30.500 διελεύσεις και από την έξοδο της Αθηνών-Λαμίας 23.344, αριθμοί που μέχρι το βράδυ αυξήθηκαν.

Σήμερα, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, γιατί τις πρωινές αναχωρήσεις, ενώ προς το παρόν καλή είναι η εικόνα από τους δρόμους της Αττικής, όπου προς το παρόν δεν σημειώνονται καθυστερήσεις.

Ποιοι οδηγοί περνούν δωρεάν από τα διόδια

Τα διόδια παραμένουν βασικό στοιχείο στον προϋπολογισμό των ταξιδιών, ωστόσο, συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών μπορούν να επωφεληθούν από απαλλαγές, υπό προϋποθέσεις, μειώνοντας το οικονομικό βάρος της μετακίνησης.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα διόδια

Η απαλλαγή από την καταβολή διοδίων δεν ισχύει για όλους τους οδηγούς, αλλά για ειδικές ομάδες που πληρούν κοινωνικά ή λειτουργικά κριτήρια σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Μόνιμοι κάτοικοι περιοχών κοντά σε σταθμούς διοδίων: κυρίως σε άξονες όπως η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι οδικοί κόμβοι, εφόσον έχουν υποβάλει και εγκριθεί σχετική αίτηση.
  • Άνεργοι οδηγοί: που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας και το όχημα είναι καταχωρημένο στο όνομά τους.
  • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τα οχήματα που τα εξυπηρετούν: με επίσημο Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ ή ισοδύναμη πιστοποίηση όπου απαιτείται.
  • Οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών.

Για να λάβουν απαλλαγή, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής αίτησης και να πληρούν τα αναγκαία κριτήρια. Η μη τήρηση αυτών των όρων σημαίνει ότι η διέλευση από τους σταθμούς διοδίων θα γίνεται κανονικά με καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Καθώς η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αυξάνει την κίνηση στους εθνικούς δρόμους, οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν προσεκτικά τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των διοδίων και τις πιθανές απαλλαγές.

