Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

Η πρώτη ημέρα του τριημέρου θα κυλήσει με καλό καιρό τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα, επιτρέποντας τις πρώτες εξορμήσεις. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν ορισμένες τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, εξασφαλίζοντας καλές συνθήκες ναυσιπλοΐας, ενώ η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου, με τη θερμοκρασία της θάλασσας να αγγίζει τους 20 έως 21 βαθμούς.

Κορύφωση της ζέστης την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Κυριακή, καθώς ο υδραργύρος θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, στους 33 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στους 32 βαθμούς στην Αττική. Στις νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης και του Ιονίου, το θερμόμετρο θα δείξει από 28 έως 30 βαθμούς.

Η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ στη Βοιωτία και την Κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα διατηρηθεί στους 29 βαθμούς, διαμορφώνοντας ιδανικές συνθήκες για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού.

Την ίδια ώρα, η δυτική Ευρώπη παραμένει σε πιο ψυχρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό «τείχος» θερμοκρασιακής αντίθεσης πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό το μοτίβο ευνοεί τη μεταφορά καυτών αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη διάρκεια του φαινομένου.

