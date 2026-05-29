Τραμπ: Χωρίς «τελική απόφαση» για συμφωνία με το Ιράν, η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε σύσκεψη σχετικά με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου και διήρκεσε περίπου δύο ώρες, αλλά ο πρόεδρος δεν κατέληξε σε καμία απόφαση για μια νέα συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας για να σχολιάσει εσωτερικές διεργασίες, όπως μεταδίδουν οι NYT.

«Η κυβέρνηση εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα υπό συζήτηση, μεταξύ των οποίων και το πάγωμα κεφαλαίων για τους Ιρανούς», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος Τραμπ γνωστοποίησε νωρίτερα ότι συναντιόταν με συμβούλους του στον Λευκό Οίκο «για να λάβει την τελική απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέμεινε εκ νέου ότι μια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, τη δέσμευση ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο και την αποδοχή της απομάκρυνσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες του εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων την Παρασκευή ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις έχουν περιορισμένο εύρος και δεν περιλαμβάνουν «το πυρηνικό ζήτημα». Τις τελευταίες ημέρες, οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει πυρά, ενώ ο κ. Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία θα οδηγούσε τις ΗΠΑ στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε στοχοποιήσει ιρανικά πλοία και λιμάνια, ώστε να επαναλειτουργήσει η κρίσιμη θαλάσσια οδός για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και πρωτοφανούς ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία “επιστροφής στην πατρίδα!”», έγραψε. Εάν οριστικοποιηθεί μια συμφωνία, θα μπορούσε να προσφέρει στον κ. Τραμπ μια διέξοδο από έναν πόλεμο που έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό και να επανεκκινήσει ροές δισεκατομμυρίων από έσοδα πετρελαίου.

