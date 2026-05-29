Βρετανία: Έλληνας ομογενής ο άνδρας που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν - Το «προφίλ» του

Snapshot Έλληνας υπήκοος, 46 ετών, γεννημένος στη Γεωργία και κάτοικος Μονάχου, συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι παρακολουθούσε δημοσιογράφο που ασκούσε κριτική στο ιρανικό καθεστώς, φωτογραφίζοντας σπίτια και αυτοκίνητα.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του, εγκατέστησε μυστική κάμερα που μετέφερε δεδομένα στο εξωτερικό.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την ενοχή του και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικαστική εμφάνιση στις 19 Ιουνίου.

Οι επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Ένας Έλληνας υπήκοος ταξίδεψε στη Βρετανία για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με σκοπό να παρακολουθήσει έναν δημοσιογράφο που ασκούσε κριτική στο ιρανικό καθεστώς, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, καθώς ο άνδρας βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, αντιμέτωπος με κατηγορίες κατασκοπείας.

Ο εισαγγελέας Lee Ingham ισχυρίζεται ότι ο 46χρονος Έλληνας επισκέφθηκε διευθύνσεις που συνδέονταν με τον εν λόγω δημοσιογράφο, ενώ βρισκόταν στη Βρετανία, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας σπίτια και πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του, «εγκατέστησε μυστική κάμερα κρυμμένη σε μια κάλτσα» που ήταν «σε θέση να στέλνει δεδομένα σε άγνωστα άτομα στο εξωτερικό», λέει ο Ingham κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ειρηνοδικείο του Westminster στο κεντρικό Λονδίνο.

Ο Έλληνας κατηγορείται για παροχή βοήθειας στην υπηρεσία πληροφοριών μιας ξένης χώρας, που πιστεύεται ότι είναι το Ιράν, όταν στοχοποίησε τον δημοσιογράφο, ο οποίος εργάζεται για το Iran International, ένα περσικής γλώσσας μέσο ενημέρωσης που ασκεί κριτική στην ισλαμική κυβέρνηση της χώρας. Φέρεται να ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 16 έως τις 21 Απριλίου και από τις 12 έως τις 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά για την ταυτότητα του άνδρα, γεννήθηκε στη Γεωργία και ζει στο Μόναχο, ενώ στο παρελθόν ζούσε στην Ξάνθη. Ο άνδρας δεν παραδέχτηκε την ενοχή του, ωστόσο διατάχθηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο εδώλιο στις 19 Ιουνίου, όπου θα βρεθεί ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Κεντρικού Λονδίνου.

