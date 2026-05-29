Βρετανία: Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ο 46χρονος ζει στο Μόναχο της Γερμανίας - Συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Συνελήφθη στη Βρετανία ένας 46χρονος Έλληνας με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν.
  • Ο συλληφθείς ζει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου.
  • Η κράτησή του παρατάθηκε έως τις 30 Μαΐου, ενώ δεν θεωρείται ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.
  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεργάζεται με περσικά μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς για την παροχή συμβουλών ασφάλειας και την αντιμετώπιση απειλών από το Ιράν.
Συνελήφθη στη Βρετανία ένας 46χρονος Έλληνας με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι ο 46χρονος συλληφθείς, ο οποίος ζει στο Μόναχο της Γερμανίας, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Γουέστμινστερ εντός της σημερινής ημέρας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 46χρονος συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου από ντετέκτιβ της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, βάσει του άρθρου 27 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

Παράλληλα, ελήφθησαν εντάλματα για κράτηση από το Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ, τα οποία παρέτειναν την κράτησή του έως τις 30 Μαΐου, προτού εγκριθούν οι κατηγορίες. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι αξιωματικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό σε σχέση με την υπόθεση.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε εκείνους που εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η διοικήτρια επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάναγκαν.

Σύμφωνα με την ίδια, η αστυνομία συνεχίζει να συνεργάζεται με οργανισμούς και άτομα για την παροχή συμβουλών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου και του οργανισμού που συνδέονται με την έρευνα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει να συνεργάζεται με τα περσικά μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς στη Βρετανία σχετικά με απειλές που προβάλλονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο από το Ιράν.

Η υπόθεση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια γύρω από την Iran International και το προσωπικό της στη Βρετανία.

