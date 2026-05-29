Φωτιά στη Λάρισα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με δύο αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα, στην περιοχή Γόννων του δήμου Τεμπών.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στο εγγύτερο χωριό.

