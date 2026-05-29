«Πολύ δύσκολη μέρα για μας» -Θρήνος για τον διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Φενεού

Πέπλο θλίψης έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία στον Φενεό Κορινθίας, για τον αδόκητο χαμό του διευθυντή του δημοτικού σχολείου της περιοχής, Ιωάννη Σκαγιά.

Ο 37χρονος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/5) βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του που θρηνούν την απώλειά του.

Ο εκπαιδευτικός αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για να μεταβεί στη Σκάλα Λακωνίας, όπου διέμενε η οικογένειά του, έτσι ώστε να περάσει λίγες ημέρες μαζί τους.

Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Ιωάννης Σκαγιάς έφυγε από τον δρόμο και έπεσε σε ρέμα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σχολείο, εκπαιδευτικοί και γονείς προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το κακό που τους βρήκε λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η σχολική χρονιά. «Είναι πολύ δύσκολη η ημέρα για μας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή» είπε στο Newsbomb γονέας μαθητή από το δημοτικό σχολείο του Φενεού στο Μεσινό Κορινθίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 6,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού – Λίμνης Αρκαδίας, και πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο 37χρονος επέστρεφε στη Σκάλα Λακωνίας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

