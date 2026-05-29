Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

Οριστικά και αμετάκλητα κρίθηκαν ένοχοι οι καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος επικύρωσε την ενοχή τους για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε σε μερική αναίρεση της εφετειακής απόφασης ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τρεις από τους καταδικασθέντες: τον τότε αρχηγό της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 694/2026 απόφαση του Αρείου Πάγου, αναιρείται το σκέλος της εφετειακής κρίσης που αφορούσε τη μη αναγνώριση της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης στους τρεις αναιρεσείοντες. Παράλληλα, το δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο Εφετείο προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης του ελαφρυντικού και, σε περίπτωση αποδοχής του, να επανακαθοριστούν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επηρεάζει την κρίση περί ενοχής, η οποία παραμένει οριστική, αλλά αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των τριών καταδικασθέντων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων είχε επιβάλει στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη συνολικές ποινές φυλάκισης 340 ετών, με εκτιτέα τα πέντε έτη για τον καθένα, οδηγώντας τους στη φυλακή.

