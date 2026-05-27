Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

Επί δύο χρόνια ο απατεώνας χρησιμοποιούσε την κάρτα του διάσημου ηθοποιού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Τζόνι Ντεπ ποζάρει για φωτογραφίες για την ταινία «Jeanne du Barry», στο 76ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, στις Κάννες, στη νότια Γαλλία, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

  • Ο Τζόνι Ντεπ υπέστη απάτη με κλοπή 600.000 ευρώ από την τραπεζική του κάρτα, χωρίς να το αντιληφθεί για σχεδόν δύο χρόνια.
  • Οι ύποπτες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025 μέσω διαδικτυακών αγορών και κρατήσεων.
  • Ο δράστης, Ιορδανός κάτοικος Βουδαπέστης με άδεια διαμονής, συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση με βάση αποδεικτικά στοιχεία.
  • Η αστυνομία εξετάζει 308 συναλλαγές αξίας περίπου 620.000 ευρώ και ερευνά την προέλευση των κλεμμένων στοιχείων της κάρτας.
  • Κατά την έφοδο βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ουσίες που θεωρούνται ναρκωτικά, οδηγώντας σε περαιτέρω κατηγορίες.
Θύμα ενός Ιορδανού απατεώνα έπεσε ο ηθοποιός Τζόνι Ντεπ, όταν από την τραπεζική κάρτα του έκαναν φτερά 600.000 ευρώ, χωρίς να το γνωρίζει ο σταρ – πριν ένοπλοι αστυνομικοί συλλάβουν τον δράστη, στη Βουδαπέστη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, αφού οι ερευνητές εντόπισαν ύποπτες συναλλαγές από έναν πελάτη γνωστής αμερικανικής τράπεζας σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα της πόλης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η υπόθεση ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, όταν μια αμερικανική τράπεζα σήμανε στο ουγγρικό υποκατάστημα του FBI, παράνομες αναλήψεις από έναν λογαριασμό.

Οι ντετέκτιβ αναγνώρισαν αργότερα τον πελάτη ως τον Ντεπ, ο οποίος φέρεται να αγνοούσε ότι τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας είχαν χρησιμοποιηθεί για σχεδόν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με αναφορές, πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες συναλλαγές μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε τα στοιχεία της κλεμμένης πιστωτικής κάρτας για διαδικτυακές αγορές και κρατήσεις διαμονής σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα 308 ξεχωριστές συναλλαγές αξίας σχεδόν 620.000 ευρώ.

Καθώς η περιουσία του ηθοποιού του Χόλιγουντ εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ο ύποπτος φέρεται να κατάφερε να περάσει απαρατήρητος πραγματοποιώντας μικρότερες συναλλαγές, σύμφωνα με το Blikk.

Η αστυνομία εντόπισε τη δραστηριότητα μέσω διευθύνσεων IP, λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενός ουγγρικού αριθμού τηλεφώνου που φέρεται να συνδέεται με κρατήσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα στοιχεία της κάρτας.

Κατά τη διάρκεια της έφοδου στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στο σχέδιο απάτης.

Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης ουσίες που υποπτεύεται ότι είναι ναρκωτικά μέσα στο ακίνητο.

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα για φερόμενη κατοχή ναρκωτικών.

Οι ουγγρικές αρχές δήλωσαν ότι ο ύποπτος κατείχε άδεια διαμονής στην Ουγγαρία και ζούσε στη Βουδαπέστη κατά τη στιγμή της σύλληψής του.

Ο ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες, αλλά το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του.

Η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να διαπιστώσει πώς αποκτήθηκαν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του ηθοποιού.

