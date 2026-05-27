LIVE Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0 (Τελικό) - Το σήκωσαν οι «Αετοί»

Μία αναμέτρηση Λονδίνου-Μαδρίτης, ανάμεσα σε δύο ομάδες που απολαμβάνουν δεν έχουν πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία. Δύο ομάδες που όμως έχουν εντυπωσιάσει την τρέχουσα σεζόν στη διοργάνωση με τις εμφανίσεις τους.

Στην πρώτη της ευρωπαϊκή σεζόν και μετά τον... υποβιβασμό από το Europa League στο Conference League λόγω των κανονισμών της UEFA, η Κρίσταλ Πάλας έχει διανύσει μια λαμπρή πορεία προς τον τελικό.

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η Ευρώπη θα μας ξαναδεί», έγραφε το πανό στο μικροσκοπικό «σπίτι» της Ράγιο Βαγιεκάνο πριν από ένα χρόνο, καθώς οι οπαδοί ξεχύνονταν στο γήπεδο του «Estadio de vallecas» για να γιορτάσουν την επιστροφή του συλλόγου στο ηπειρωτικό ποδόσφαιρο.

Αυτό που ακόμη και οι πιο ρομαντικοί πιστοί σε αυτόν τον σύλλογο της εργατικής τάξης στα περίχωρα της Μαδρίτης ίσως να μην φαντάζονταν ήταν ότι 12 μήνες αργότερα, η Ράγιο Βαγιεκάνο-που απέκλεισε στον δρόμο της για τη Λειψία την ΑΕΚ- προετοιμάζεται για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της.

