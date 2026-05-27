Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

Ένα πολύ ενδιαφέρον κλιματικό φαινόμενο έχει χωρίσει την Ευρώπη στα δυο 

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρώπη βιώνει έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση με τη Δυτική να έχει θερμοκρασίες έως 14 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό και την Ανατολική έως 16 βαθμούς κάτω από το φυσιολογικό.
  • Η Ελλάδα βρίσκεται στο όριο μεταξύ θερμών και ψυχρών αερίων μαζών, με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και αστάθεια.
  • Ο πολικός αεροχειμάρρος προκαλεί έντονο κυματισμό της ατμοσφαιρικής ροής, επιτρέποντας την κίνηση θερμών αερίων μαζών προς τη Δυτική Ευρώπη και ψυχρών προς την Ανατολική.
  • Το μοτίβο αυτό παραμένει στάσιμο για αρκετές ημέρες, ενισχύοντας τις ακραίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις.
  • Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε ακραία και επίμονα καιρικά μοτίβα που προκαλούν παρατεταμένα κύματα ζέστης ή ψύχους στην Ευρώπη.
Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή καιρική αντίθεση χωρίζει αυτές τις ημέρες την Ευρώπη στα δύο, με τη Δυτική Ευρώπη να βιώνει συνθήκες πρόωρου καλοκαιριού και την Ανατολική να βρίσκεται αντιμέτωπη με ψυχρές αέριες μάζες που θυμίζουν βαθύ χειμώνα.

Οι χάρτες θερμοκρασιακών αποκλίσεων αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το ακραίο αυτό σκηνικό: σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία και η βόρεια Ιταλία, οι θερμοκρασίες κινούνται έως και 10 με 14 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που παραπέμπει περισσότερο σε Ιούλιο παρά σε τέλη άνοιξης.

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, την ευρωπαϊκή Ρωσία και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, επικρατεί ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Η εισβολή ψυχρών αρκτικών αερίων μαζών έχει οδηγήσει τον υδράργυρο έως και 16 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, επαναφέροντας συνθήκες που θυμίζουν χειμώνα, με παγετό και ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Ελλάδα στο όριο των δύο αερίων μαζών

Στο μεταίχμιο αυτών των δύο ακραίων «κόσμων» βρίσκεται και η Ελλάδα. Η χώρα επηρεάζεται κατά διαστήματα από θερμές αέριες μάζες που ανεβάζουν αισθητά τη θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα, χωρίς όμως να λείπουν και οι ψυχρότερες εισβολές από τα βόρεια Βαλκάνια, οι οποίες προκαλούν έντονη αστάθεια, καταιγίδες και σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα άκρως μεταβαλλόμενο σκηνικό, με μεγάλες εναλλαγές ακόμη και μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά πάνω στη «γραμμή σύγκρουσης» θερμών και ψυχρών αερίων μαζών.

precipitazioni-europa-est-ovestcopy1280x979.jpg

Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν αυτή τη θεαματική αντίθεση στη συμπεριφορά του πολικού αεροχειμάρρου (jet stream), ο οποίος παρουσιάζει έντονο κυματισμό. Το φαινόμενο αυτό επιτρέπει στις πολύ θερμές υποτροπικές αέριες μάζες να κινούνται προς τη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την κάθοδο ψυχρού αρκτικού αέρα προς τα ανατολικά τμήματα της ηπείρου.

Το συγκεκριμένο μοτίβο έχει επίσης την τάση να παραμένει στάσιμο για αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα οι ακραίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις να ενισχύονται ακόμη περισσότερο τόσο στις θερμές όσο και στις ψυχρές περιοχές.

Τα ακραία μοτίβα που ανησυχούν τους ειδικούς

Αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα μεμονωμένο καιρικό επεισόδιο δεν αρκεί από μόνο του για να τεκμηριώσει μια κλιματική τάση, υπογραμμίζουν πως τα τελευταία χρόνια η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εμφανίζει ολοένα και συχνότερα ακραία και επίμονα μοτίβα, τα οποία οδηγούν σε έντονες αντιθέσεις και παρατεταμένα κύματα ζέστης ή ψύχους.

Παρόμοιες καταστάσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Τον Μάιο του 2013 σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις στις δυτικές Άλπεις και στα Λιγουρικά Απέννινα ακόμη και κάτω από τα 1.000 μέτρα, ενώ το 2019 μεγάλα τμήματα της Ευρώπης βίωσαν έναν ασυνήθιστα ψυχρό και άστατο Μάιο.

Αντίστοιχα, η άνοιξη του 2021 χαρακτηρίστηκε από έντονες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, με τη βόρεια Ιταλία να καταγράφει την ψυχρότερη άνοιξη των τελευταίων 30 ετών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ