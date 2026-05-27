Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

Snapshot Η Ευρώπη βιώνει έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση με τη Δυτική να έχει θερμοκρασίες έως 14 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό και την Ανατολική έως 16 βαθμούς κάτω από το φυσιολογικό.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο όριο μεταξύ θερμών και ψυχρών αερίων μαζών, με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και αστάθεια.

Ο πολικός αεροχειμάρρος προκαλεί έντονο κυματισμό της ατμοσφαιρικής ροής, επιτρέποντας την κίνηση θερμών αερίων μαζών προς τη Δυτική Ευρώπη και ψυχρών προς την Ανατολική.

Το μοτίβο αυτό παραμένει στάσιμο για αρκετές ημέρες, ενισχύοντας τις ακραίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε ακραία και επίμονα καιρικά μοτίβα που προκαλούν παρατεταμένα κύματα ζέστης ή ψύχους στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή καιρική αντίθεση χωρίζει αυτές τις ημέρες την Ευρώπη στα δύο, με τη Δυτική Ευρώπη να βιώνει συνθήκες πρόωρου καλοκαιριού και την Ανατολική να βρίσκεται αντιμέτωπη με ψυχρές αέριες μάζες που θυμίζουν βαθύ χειμώνα.

Οι χάρτες θερμοκρασιακών αποκλίσεων αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το ακραίο αυτό σκηνικό: σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία και η βόρεια Ιταλία, οι θερμοκρασίες κινούνται έως και 10 με 14 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που παραπέμπει περισσότερο σε Ιούλιο παρά σε τέλη άνοιξης.

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, την ευρωπαϊκή Ρωσία και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, επικρατεί ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Η εισβολή ψυχρών αρκτικών αερίων μαζών έχει οδηγήσει τον υδράργυρο έως και 16 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, επαναφέροντας συνθήκες που θυμίζουν χειμώνα, με παγετό και ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Ελλάδα στο όριο των δύο αερίων μαζών

Στο μεταίχμιο αυτών των δύο ακραίων «κόσμων» βρίσκεται και η Ελλάδα. Η χώρα επηρεάζεται κατά διαστήματα από θερμές αέριες μάζες που ανεβάζουν αισθητά τη θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα, χωρίς όμως να λείπουν και οι ψυχρότερες εισβολές από τα βόρεια Βαλκάνια, οι οποίες προκαλούν έντονη αστάθεια, καταιγίδες και σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα άκρως μεταβαλλόμενο σκηνικό, με μεγάλες εναλλαγές ακόμη και μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά πάνω στη «γραμμή σύγκρουσης» θερμών και ψυχρών αερίων μαζών.

Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν αυτή τη θεαματική αντίθεση στη συμπεριφορά του πολικού αεροχειμάρρου (jet stream), ο οποίος παρουσιάζει έντονο κυματισμό. Το φαινόμενο αυτό επιτρέπει στις πολύ θερμές υποτροπικές αέριες μάζες να κινούνται προς τη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την κάθοδο ψυχρού αρκτικού αέρα προς τα ανατολικά τμήματα της ηπείρου.

Το συγκεκριμένο μοτίβο έχει επίσης την τάση να παραμένει στάσιμο για αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα οι ακραίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις να ενισχύονται ακόμη περισσότερο τόσο στις θερμές όσο και στις ψυχρές περιοχές.

Τα ακραία μοτίβα που ανησυχούν τους ειδικούς

Αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα μεμονωμένο καιρικό επεισόδιο δεν αρκεί από μόνο του για να τεκμηριώσει μια κλιματική τάση, υπογραμμίζουν πως τα τελευταία χρόνια η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εμφανίζει ολοένα και συχνότερα ακραία και επίμονα μοτίβα, τα οποία οδηγούν σε έντονες αντιθέσεις και παρατεταμένα κύματα ζέστης ή ψύχους.

Παρόμοιες καταστάσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Τον Μάιο του 2013 σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις στις δυτικές Άλπεις και στα Λιγουρικά Απέννινα ακόμη και κάτω από τα 1.000 μέτρα, ενώ το 2019 μεγάλα τμήματα της Ευρώπης βίωσαν έναν ασυνήθιστα ψυχρό και άστατο Μάιο.

Αντίστοιχα, η άνοιξη του 2021 χαρακτηρίστηκε από έντονες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, με τη βόρεια Ιταλία να καταγράφει την ψυχρότερη άνοιξη των τελευταίων 30 ετών.

