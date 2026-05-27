Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Η Τεχεράνη καταγγέλλει αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για συμφωνία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας
ΕΡΑ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας μετά αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα πλήγματα ήταν αμυντικά και στόχευαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.
  • Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει επηρεάσει σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, με τις τιμές του Brent να αυξάνονται περίπου 3,5%.
  • Στις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνονται προτάσεις για τη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, όπως αραίωση ή μεταφορά σε τρίτες χώρες, χωρίς όμως συμφωνία στις λεπτομέρειες.
  • Η αποδέσμευση παγωμένων 24 δισ. δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αρχικής συμφωνίας.
Snapshot powered by AI

Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι παραβίασαν την εκεχειρία, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, η οποία βρίσκεται σε ισχύ εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες.

Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι τα πλήγματα είχαν αμυντικό χαρακτήρα και στόχευσαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Η νέα ένταση σημειώνεται ενώ ΗΠΑ και Ιράν επιχειρούν να προχωρήσουν σε μια αρχική συμφωνία που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες και θα ανοίξει ξανά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Στο επίκεντρο Ορμούζ και πετρέλαιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας μπορεί να χρειαστεί «λίγες ημέρες», επιμένοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Η κρίση έχει περιορίσει δραματικά την κίνηση στη θαλάσσια οδό από την οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG.

Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ξανά ανοδικά, με το Brent να ενισχύεται περίπου 3,5% και να προσεγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, μια αρχική συμφωνία θα μπορούσε να προβλέπει τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, σταδιακή επαναφορά της κυκλοφορίας στο Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες και πιθανή οικονομική ελάφρυνση για την Τεχεράνη.

WSJ: Πρόοδος στις συνομιλίες για το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης

Στο μεταξύ, πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το μέλλον των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, σύμφωνα με μεσολαβητές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες επιλογές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας, μεταξύ των οποίων η αραίωση του υλικού ή η μεταφορά του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου παραμένουν ανοιχτές και εξακολουθούν να αποτελούν σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις πλευρές.

Παγωμένα κεφάλαια και διαπραγματεύσεις στο Κατάρ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επέστρεψε από το Κατάρ, όπου φέρεται να συζήτησε την αποδέσμευση περίπου 24 δισ. δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Το ιρανικό Fars μετέδωσε ότι το ζήτημα των κεφαλαίων αποτελεί το τελευταίο μεγάλο «αγκάθι» για την επίτευξη αρχικής συμφωνίας, ενώ το ISNA χαρακτήρισε τις συνομιλίες στη Ντόχα «σε γενικές γραμμές θετικές».

Η Τεχεράνη επιμένει ότι βασικές προϋποθέσεις για συμφωνία είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις κυριαρχίας και ένα συνολικό πλαίσιο που θα καλύπτει και τα άλλα μέτωπα της σύγκρουσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ