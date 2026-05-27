Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Snapshot Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας μετά αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα πλήγματα ήταν αμυντικά και στόχευαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει επηρεάσει σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, με τις τιμές του Brent να αυξάνονται περίπου 3,5%.

Στις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνονται προτάσεις για τη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, όπως αραίωση ή μεταφορά σε τρίτες χώρες, χωρίς όμως συμφωνία στις λεπτομέρειες.

Η αποδέσμευση παγωμένων 24 δισ. δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αρχικής συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι παραβίασαν την εκεχειρία, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, η οποία βρίσκεται σε ισχύ εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες.

Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι τα πλήγματα είχαν αμυντικό χαρακτήρα και στόχευσαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Η νέα ένταση σημειώνεται ενώ ΗΠΑ και Ιράν επιχειρούν να προχωρήσουν σε μια αρχική συμφωνία που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες και θα ανοίξει ξανά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Στο επίκεντρο Ορμούζ και πετρέλαιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας μπορεί να χρειαστεί «λίγες ημέρες», επιμένοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Η κρίση έχει περιορίσει δραματικά την κίνηση στη θαλάσσια οδό από την οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG.

Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ξανά ανοδικά, με το Brent να ενισχύεται περίπου 3,5% και να προσεγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, μια αρχική συμφωνία θα μπορούσε να προβλέπει τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, σταδιακή επαναφορά της κυκλοφορίας στο Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες και πιθανή οικονομική ελάφρυνση για την Τεχεράνη.

WSJ: Πρόοδος στις συνομιλίες για το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης

Στο μεταξύ, πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το μέλλον των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, σύμφωνα με μεσολαβητές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες επιλογές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας, μεταξύ των οποίων η αραίωση του υλικού ή η μεταφορά του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου παραμένουν ανοιχτές και εξακολουθούν να αποτελούν σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις πλευρές.

Παγωμένα κεφάλαια και διαπραγματεύσεις στο Κατάρ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επέστρεψε από το Κατάρ, όπου φέρεται να συζήτησε την αποδέσμευση περίπου 24 δισ. δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Το ιρανικό Fars μετέδωσε ότι το ζήτημα των κεφαλαίων αποτελεί το τελευταίο μεγάλο «αγκάθι» για την επίτευξη αρχικής συμφωνίας, ενώ το ISNA χαρακτήρισε τις συνομιλίες στη Ντόχα «σε γενικές γραμμές θετικές».

Η Τεχεράνη επιμένει ότι βασικές προϋποθέσεις για συμφωνία είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις κυριαρχίας και ένα συνολικό πλαίσιο που θα καλύπτει και τα άλλα μέτωπα της σύγκρουσης.