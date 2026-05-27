Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

Αεράτος. Ευχάριστος. Ξεκούραστος. Χαρούμενος. Ορεξάτος. Συγκεντρωμένος. Με καλή ροή λόγου. Ετοιμόλογος. Με ενσυναίσθηση, όταν κατάλαβε ότι κάποιος φώναξε γιατρό. Σκηνική παρουσία δυνατή.

Και μια έκπληξη στο τέλος, διεστραμμένα έξυπνη: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το όνομα του νέου κόμματος που παρουσιάστηκε μετά από σκηνοθετικό σασπένς.

Έξαλλους τους έκανε στο ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης. Δεν του έφτανε το ΕΑΜ. Η ΕΔΑ. Και ο Συριζα. Ήταν ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί και ως κληρονόμος του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της Αλλαγής;

(Άσχετο κουίζ. Ποιος διευθυντής πολύ μεγάλης ιστορικής εφημερίδας είχε δηλώσει όταν ο Αλέξης κατέβηκε για τον Δήμο της Αθήνας: ‘μα ένας δεν υπάρχει να το μαζέψει στο ΠΑΣΟΚ αυτό το παιδί;).

Και άγνωστοι από κάτω

Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος έγιναν με άψογη σκηνοθεσία. Με φόντο το τελειότερο δημιούργημα της αρχιτεκτονικής, την Ακρόπολη.

Και προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις και μηνύματα, ο Αλέξης εξέπληξε ακόμα και τους δικούς του. Ξαναγεννήθηκε και στόχευσε κατευθείαν στην καρδιά του αριστερού κοινού με όλες τις στερεοτυπικές αναφορές, αλλά χωρίς την συνήθη βαρεμάρα. Το live streaming παρακολούθησαν περί τις 28.000, ενώ τα περισσότερα χειροκροτήματα τα πήρε όταν έκανε τα αριστερά σόλα. Ο κόσμος από κάτω ήταν πρόσωπα άγνωστα στους μηχανισμούς, ίσως απλοί ψηφοφόροι. Εντυπωσιακό, αν σηκώσει κόσμο απ’ τον καναπέ.

Νέα πρόσωπα

Στην σκηνή μαζί του ανέβηκαν δύο ηθοποιοί. Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ από κάτω ήταν και ο Μάριος Αθανασίου.

Ο κόσμος γέμισε από νωρίς το Θησείο περιμένοντας την εκδήλωση υπομονετικά. Ανάμεσά τους κάποιοι βουλευτές, πρώην βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης, Δώρα Αυγέρη, Κώστας Γαβρόγλου, Οζγκιούρ Φερχάτ, Κώστας Μπίστης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Διονύσης Τεμπονέρας, καθώς και πασοκικές μεταγραφές όπως η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και ο Αντώνης Σαουλίδης.

Το όνομα

Όμως αυτή η εκδήλωση δεν αφορούσε παρουσίες-απουσίες αλλά το ‘πακέτο’ που τυλίγει το περιεχόμενο. Όνομα, σύμβολα, χρώματα, σημειολογία.

Το όνομα προκάλεσε αμέσως πυρκαγιά στα σόσιαλ. Άλλοι το διάβασαν όπως την ΕΛΑΣ του κ. Χρυσοχοϊδη. Σε άλλους θύμισε το «Ελλάς Ελλάς Αντώνης Σαμαράς». Άλλοι ταυτίστηκαν με τον ΕΛΑΣ του Άρη Βελουχιώτη. Άλλοι έμειναν στο Ελλάς, όπως Ελλάδα. Κι άλλοι, πιο παρατηρητικοί είδαν στο ασυνεχές αστέρι του «άλφα», κάτι από το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ στο ύψιλον. Με βεβαιότητα το όνομα προκαλεί. Δεν είναι αναμενόμενο, ούτε γλυκανάλατο.

Με την αποσαφήνιση Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο κ. Τσίπρας κάνει ξεκάθαρο στο που στοχεύει.

Δεξαμενή

Αυτό θα αναλυθεί περισσότερο το επόμενο διάστημα μέσα από το εργαλείο των ερευνών κοινής γνώμης. Ήδη μία που βγήκε χθες (Interview για την Political) δίνει στην «ΕΛΑΣ» τη δεύτερη θέση, ενώ αφήνει το Πασοκ να ελπίζει σε ντέρμπι, στην 3η θέση. Η Χαριλάου Τρικούπη σωστά είναι ζωσμένη στα φίδια, καθώς ούτε η 3η είναι διασφαλισμένη. Όπως εξήγησε ο Βασιλειάδης της Interview (Ερτ News), η κύρια δεξαμενή από την οποία αντλεί ο κ. Τσίπρας είναι πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.

Ακόμα και από το ΚΚΕ κόβει κομμάτι η/ο ΕΛΑΣ.

Άγχος

Το άγχος της Χαριλάου Τρικούπη φάνηκε πριν καν ξεκινήσει η εκδήλωση στο Θησείο, όταν εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία τέθηκε το ερώτημα στον Γιώργο Σιακαντάρη, αν ο κ. Τσίπρας αφήνει ανοιχτό να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.

Η επίθεση έγινε δεκτή με έκπληξη από τον συντάκτη του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα.

«Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις" ανέφερε η ανακοίνωση. "Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;", καταλήγει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Κάποιοι διάβασαν την επίθεση και ως αγωνία, μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ χάσει αυτό την ευκαιρία να συγκυβερνήσει όταν κι αν έρθει εκείνη η ώρα.

Άγχος Ν2

Άγχος εμφάνισε χθες και η Μαρία Καρυστιανού. Πηγαίνοντας η Πρόεδρος της Ελπίδας να καταθέσει τα σχετικά του δικού της κόμματος στον Άρειο Πάγο...

...ένιωσε την ανάγκη να διευκρινίσει ότι «δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας – όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν – όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας».

Συμπέρασμα

Η εμφάνιση Αλέξη ανέβασε την πίεση σε Ανδρουλάκη και Καρυστιανού. Το επόμενο διάστημα θα την ανεβάσει και σε Ζωή, Γιάνη, Φίλη-Βούτση-Σκουρλέτη, και ίσως Κουτσούμπα.

Μόνος του και όλοι τους. Άραγε τι να σκέφτηκε ο Κυριάκος;

Σας φιλώ

Η Πυθία