Λίβανος: Τουλάχιστον 31 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές - Ανάμεσά τους παιδιά

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα εντατικό κύμα ισραηλινών επιδρομών σε όλο τον νότιο και ανατολικό Λίβανο, αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να εντείνει τη στρατιωτική δράση εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες επιθέσεις, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε περισσότερες από 100 θέσεις υποδομών και μαχητών της Χεζμπολάχ σε μια από τις σφοδρότερες νύχτες βομβαρδισμού από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στα μέσα Απριλίου. Αυτό συνέβη μετά τη δήλωση του Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα ότι έδωσε οδηγίες να «πατηθεί το πεντάλ ακόμα πιο δυνατά» στοχοποιώντας τη Χεζμπολάχ.

Νωρίς την Τετάρτη, σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ αμέσως μετά την εκτόξευση ενός βλήματος από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε ότι το βλήμα έπεσε σε ανοιχτό χώρο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την Τρίτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «εμβαθύνει την επιχείρησή του στον Λίβανο».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιχειρούν με μεγάλες δυνάμεις επί του εδάφους και καταλαμβάνουν κυρίαρχο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ότι «ενισχύουν τη ζώνη ασφαλείας» για να προστατεύσουν τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Η εκεχειρία έχει παραβιαστεί επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές, απειλώντας να εκτροχιάσει τις πολύπλοκες, συνεχιζόμενες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις και οι επιθέσεις πυροβολικού συνεχίζονται καθημερινά, ειδικά στο νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ και ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν τμήματα του νότιου Λιβάνου.

Αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το χωριό Μασγκάρα στην κοιλάδα Μπεκάα και το Μπουρτζ αλ-Σαμάλι στο νότιο Λίβανο, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ορισμένες επιθέσεις σημειώθηκαν κοντά στο Κάστρο Μπωφόρ, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης, ένα φρούριο σχεδόν 900 ετών που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως «ένα από τα καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα μεσαιωνικών κάστρων» στην περιοχή.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ πρόκειται να αυξήσει τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεων του εναντίον της Χεζμπολάχ σε απάντηση στις επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής μουσουλμανικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπτικών ινών που μπορούν να διαφύγουν των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. «Θα τους καταφέρουμε ένα συντριπτικό πλήγμα», ορκίστηκε.

Η ανακοίνωση προκάλεσε σκηνές πανικού στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπου κάτοικοι εθεάθησαν να εγκαταλείπουν την περιοχή μετά τα σχόλια. Χιλιάδες αυτοκίνητα παρατάχθηκαν στους δρόμους με οικογένειες που προσπαθούσαν να διαφύγουν για ασφάλεια.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι σοροί 11 ανθρώπων, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο παιδιά, ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε. Σε αυτούς περιλαμβανόταν ένα μικρό αγόρι, ο Μοχάμεντ. «Όταν ξύπνησα, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κουνηθώ και δίπλα μου επικρατούσε μόνο σκοτάδι», λέει ο 7χρονος στο BBC από το κρεβάτι του νοσοκομείου περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

«Άκουσα τον ήχο των ανθρώπων που με έσωζαν. Τους πήρε πολύ χρόνο να με βγάλουν έξω.» Ο Μοχάμεντ κοιμόταν στο κρεβάτι του όταν ο πύραυλος χτύπησε το σπίτι του, σκοτώνοντας τον πατέρα και τις δύο αδερφές του.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι έπληξε περισσότερες από 90 εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, κέντρα διοίκησης, σημεία παρατήρησης και άλλες υποδομές που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.Το πρωί της Τρίτης, ο στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης σε όλο τον Λίβανο, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι παραβίασε τους όρους της εκεχειρίας μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

Η εντολή Νετανιάχου να εντείνει τις ισραηλινές επιδρομές ήρθε μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, ανεβάζοντας τις συνολικές ισραηλινές στρατιωτικές απώλειες εκεί από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 2 Μαρτίου σε 23, μαζί με έναν πολίτη εργολάβο. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιδρομές κατά την ίδια περίοδο έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 3.185 ανθρώπους.

