Νετανιάχου: «Θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ» – Μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο

Snapshot Το Ισραήλ κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, με στόχο τη «συντριβή» της Χεζμπολάχ, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χτύπησαν πάνω από 70 στόχους της Χεζμπολάχ, προκαλώντας τουλάχιστον τρεις θανάτους και δημιουργώντας ζώνες πυρός σε πολλές περιοχές του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κατοίκων από περισσότερες από δέκα κοινότητες, ενώ οι απώλειες των ισραηλινών δυνάμεων έχουν φτάσει τους 23 νεκρούς.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα μειώσει την ένταση των επιχειρήσεων, αλλά θα τις επιταχύνει και θα αυξήσει την ισχύ τους για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ συνεχίζονται υπό πίεση, με τη Χεζμπολάχ να απορρίπτει τις απευθείας συνομιλίες και τις ΗΠΑ να κατηγορούν την οργάνωση για υπονόμευση της λιβανικής κυβέρνησης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κλιμάκωσαν χθες Δευτέρα τα πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο στρατός του θα εντείνει τις επιχειρήσεις για να «συντρίψει» τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ANI, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κοινότητες στις περιοχές της Τύρου και της Ναμπάτιας, ενώ το βράδυ οι βομβαρδισμοί επεκτάθηκαν και στον ανατολικό Λίβανο.

Στη Μασγάρα, στη δυτική Μπεκάα, οκτώ πλήγματα δημιούργησαν – σύμφωνα με το ANI – «ζώνη πυρός» γύρω από την κοινότητα.

Δεκάδες επιδρομές καταγράφηκαν σε πόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να σκοτώνονται, ενώ επέβαιναν σε δύο οχήματα και σε μοτοσικλέτα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως εκδώσει εντολές άμεσης απομάκρυνσης κατοίκων από περισσότερες από δέκα κοινότητες, κυρίως στις περιοχές Τζαζίν, Ναμπάτιας και Τύρου, συμπεριλαμβανομένου και παλαιστινιακού καταυλισμού.

Πάνω από 70 στόχοι της Χεζμπολάχ

Λίγο μετά τις 22:30, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της ημέρας έπληξε περισσότερες από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις IDF, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 85 όπλα με στόχο την «εξάλειψη απειλών».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ακόμη ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολά που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν με μοτοσικλέτες.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στο λιβανικό έδαφος, καθώς και πλήγμα με drone εναντίον συγκέντρωσης στρατιωτών σε κοινότητα του βόρειου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι υπαξιωματικός του σκοτώθηκε «σε μάχη» στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας τις απώλειες των ισραηλινών δυνάμεων σε 23 από την έναρξη της νέας φάσης του πολέμου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.185 ανθρώπους στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου.

«Δεν επιβραδύνουμε»

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να μειώσει την ένταση των επιχειρήσεων.

«Δεν επιβραδύνουμε. Αντίθετα, ζήτησα να επιταχύνουμε», είπε.

«Θα εντείνουμε τα πλήγματα, θα αυξήσουμε την ισχύ τους και θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Ακόμη πιο σκληρή γραμμή υιοθέτησαν υπουργοί της ακραίας πτέρυγας της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι «για κάθε drone με εκρηκτικά πρέπει να πέφτουν δέκα κτίρια στη Βηρυτό», ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε επανέναρξη «εντατικού πολέμου» και επέκταση του ισραηλινού ελέγχου βόρεια του Λιτάνι.

Υπό πίεση οι διαπραγματεύσεις

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται ενώ Λίβανος και Ισραήλ αναμένεται να συνεχίσουν τις απευθείας συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον στις 2 και 3 Ιουνίου, μετά τη συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων τους στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν υπερασπίστηκε την απόφαση για διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η πλήρης αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο παραμένει «μη διαπραγματεύσιμη» προϋπόθεση.

Αντίθετα, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, επανέλαβε την αντίθεσή του σε απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και απέρριψε κάθε συζήτηση για αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τον Κάσεμ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Λιβάνου και να «ξαναβυθίσει τη χώρα στο χάος».

Η στρατιωτική και ρητορική κλιμάκωση στον Λίβανο συμπίπτει με τις προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν να οριστικοποιήσουν τους όρους πιθανής συμφωνίας ειρήνης, με την Τεχεράνη να ζητά η όποια συμφωνία να καλύπτει «όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.