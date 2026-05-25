Βόλος: Έκανε πως «δεν είδε» το σήμα της Τροχαίας για έλεγχο - Καταδίωξη στο Πήλιο

Συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου στον 46χρονο που συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στο 13ο χλμ. της Εθνικής Οδού Πορταριάς – Ζαγοράς μετά από καταδίωξη, όταν δεν σταμάτησε στο σήμα της αστυνομίας, ενώ αργότερα προέκυψε πως οδηγούσε και με πινακίδες άλλου οχήματος.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 46χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου, καταθέτοντας πως δεν επιθυμούσε να καλέσει μάρτυρες ή δικηγόρο προς υπεράσπισή του καθώς ντρέπεται για όσα έπραξε.

Όπως κατέθεσε ο 46χρονος, προκειμένου να μεταβεί σε δουλειά στο Χορευτό, χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο γνωστού του, τις πινακίδες του οποίου ωστόσο είχε κατασχέσει η Τροχαία καθώς είχε σταθμεύσει παράνομα.

Προκειμένου να μπορέσει να μεταβεί στο Χορευτό με αυτό το όχημα, ο 46χρονος πήρε τις πινακίδες του δικού του αυτοκινήτου, το οποίο δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει καθώς έχει υποστεί μηχανική βλάβη.

Στην διαδρομή προς Χορευτό, στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πορταριάς – Ζαγοράς, αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο έδωσαν σήμα στον 46χρονο για να σταματήσει το όχημά του. Ο οδηγός πανικοβλήθηκε και «έκανε πως δεν τους είδε», όπως κατέθεσε στο δικαστήριο. Οι αστυνομικοί ωστόσο καταδίωξαν το όχημα, το ακινητοποίησαν στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πορταριάς – Ζαγοράς και ο 46χρονος συνελήφθη.

