Πιτσιλής: Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ανοίγει μέτωπο με τη φοροδιαφυγή

«Η φορολογική διοίκηση καλείται πλέον όχι μόνο να εισπράττει αλλά και να δίνει»

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
  • Η φορολογική διοίκηση διευρύνει τις αρμοδιότητές της, εφαρμόζοντας διαφάνεια, έλεγχο και ψηφιακή παρακολούθηση στις νέες λειτουργίες της.
  • Νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των ελέγχων και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με στοχοθετημένες παρεμβάσεις.
  • Η ΑΑΔΕ έχει οργανώσει νέα ελεγκτικά κέντρα που λειτουργούν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ενώ συνδυάζει φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο για την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας, καθιστώντας τη χώρα παράδειγμα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού.
Με τη φράση «είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχήε Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, περιέγραψε το βάρος αλλά και την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή: τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν τον στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους.

Σε συζήτηση με τον πρόεδρο της επιτροπής φορολογίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννη Σταυρόπουλο, στο πλαίσιο του 14th Thessaloniki Tax Forum, ο κ. Πιτσιλής μίλησε για τη μεταρρύθμιση της ΑΑΔΕ, τις νέες αρμοδιότητες της Αρχής, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ.

Το κράτος καταφεύγει εκεί όπου υπάρχει αξιοπιστία

«Η φορολογική διοίκηση καλείται πλέον όχι μόνο να εισπράττει αλλά και να δίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η τεχνογνωσία και κυρίως η αξιοπιστία της ΑΑΔΕ είναι οι λόγοι για τους οποίους το κράτος της αναθέτει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες.

Στεκόμενος στην έννοια της προσαρμοστικότητας, υπογράμμισε ότι αυτή αποτελεί το βασικό στοιχείο ανθεκτικότητας των δημόσιων οργανισμών. «Στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει δεν είναι μόνο η τεχνολογία ή η ψηφιοποίηση, αλλά η δυνατότητα να προσαρμόζεσαι κάθε φορά στις νέες προκλήσεις», είπε, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πως η ΑΑΔΕ θα λειτουργούσε κάποτε ως μηχανισμός μαζικών πληρωμών ή διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων.

Αναφερόμενος στην κρίση αξιοπιστίας γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι αισθάνθηκε «πάρα πολύ άσχημα ως Έλληνας» όταν άκουσε την Ευρωπαία εισαγγελέα να χαρακτηρίζει τον οργανισμό «ακρωνύμιο της διαφθοράς».

«Η χώρα έχει εκτεθεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία», είπε, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας αποτελεί εθνική υποχρέωση και πως η εμπλοκή της ΑΑΔΕ είναι «καθήκον» απέναντι στη χώρα.

Όπως ανέφερε η ΑΑΔΕ καλείται να αφομοιώσει ένα σύνθετο και βεβαρημένο πεδίο, ενσωματώνοντάς το στις αρχές λειτουργίας της: διαφάνεια, έλεγχοι, ψηφιακή παρακολούθηση και λογοδοσία. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η ΑΑΔΕ είναι «καταδικασμένη να πετύχει».

Νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η μάχη κατά της φοροδιαφυγής συνεχίζεται, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στη μείωση του κενού ΦΠΑ, που όπως είπε εκτιμάται στο 9% για το 2024, αλλά και στο γεγονός ότι στους ελέγχους του πρώτου τριμήνου του 2026 διαπιστώθηκαν παραβάσεις περίπου στο ένα τρίτο των περιπτώσεων.

Προανήγγειλε νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο για εκδηλώσεις και γάμους, σημειώνοντας ότι θα περιορίσουν τις «γκρίζες ζώνες» στην αγορά. «Αν δεν διευκολύνουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να είναι συνεπείς, δεν περνάμε το σωστό μήνυμα», τόνισε.

Παράλληλα, μίλησε για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της ΑΑΔΕ και αποκάλυψε ότι ήδη αναπτύσσονται εργαλεία «profiling» για διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών και φορολογουμένων.

«Ανοίγουμε τώρα την πόρτα να δούμε τι έχει μέσα», είπε χαρακτηριστικά για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εγκαταλείψει τη λογική του «one size fits all», αντιμετωπίζοντας διαφορετικά τον συνεπή πολίτη από εκείνον που συμμετέχει συστηματικά σε εγκληματικές πρακτικές φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Ενοποίηση ελέγχων και νέα ελεγκτικά κέντρα

Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στη νέα οργανωτική δομή των ελεγκτικών μηχανισμών, με ενιαία αντιμετώπιση φορολογικού και τελωνειακού εγκλήματος. Όπως είπε, τα κυκλώματα παραβατικότητας διασυνδέονται μέσω εικονικών εταιρειών, αχυρανθρώπων και παράνομων δικτύων που επεκτείνονται σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα και άλλες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι το μοντέλο των ελεγκτικών κέντρων που εφαρμόζεται ήδη σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα μέσα στο 2026, ώστε οι έλεγχοι να αποσυνδεθούν από τα στενά τοπικά όρια αρμοδιότητας.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, αναφερόμενος και στην πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για τη μεταρρύθμιση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. «Το πραγματικό μας κέρδος είναι η αξιοπιστία», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε παράδειγμα μεταρρύθμισης και ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

