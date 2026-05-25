Ισπανία: Επιβάτης του MV Hondius βρέθηκε θετικός στον χανταϊό

Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ένας Ισπανός επιβάτης του MV Hondius βρέθηκε θετικός στον χανταϊό ενώ βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης.
  • Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο.
  • Το MV Hondius μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν αναφέρθηκε η εστία της σοβαρής πνευμονικής ασθένειας.
  • Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμε Ούλα.
  • Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό δεν αυξάνεται, καθώς το κρούσμα εντοπίστηκε σε άτομο που ήταν ήδη σε καραντίνα.
Ένας Ισπανός πολίτης, που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτόν τον μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου, ότι υπήρχε μια εστία σοβαρής πνευμονικής ασθένειας.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκε από χανταϊό, ο Ισπανός μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμε Ούλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό δεν αυξάνεται, δεδομένου ότι το κρούσμα εντοπίστηκε μεταξύ ατόμων που ήταν ήδη σε καραντίνα, τόνισε.

