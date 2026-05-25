Συγκλονισμένη η Ελένη Μενεγάκη με τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα - «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω»

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών.

Το πρώην μοντέλο εδωσε γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, αφήνοντας τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) την τελευταία της πνοή στο «Νοσοκομείο Ευαγγελισμός».

Από το πρωί που γνωστοποιήθηκε η δυσάρεστη είδηση, μέσω ανάρτησης της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας, σύσσωμος ο κόσμος της showbiz κατακλύζει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με συγκινητικά μηνύματα.

Συγκλονισμένη από τον πρόωρο θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα: «Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ , πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…».

Η συγκλονιστική ανάρτηση Δέλλα για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας με το δημόσιο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής προχώρησε σε μία άκρως σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εκφράζει την απέραντη αγάπη του για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή του.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πέτα ψηλά»

