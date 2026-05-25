Σουηδία: Εισαγγελία ζητά κάθειρξη για άνδρα που εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του σε κύκλωμα κακοποίησης

Η εισαγγελέας ζητά 10ετή κάθειρξη για έναν άνδρα που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες

  • Η εισαγγελία του Χάρνοσαντ ζήτησε κάθειρξη 10 ετών για 62χρονο που εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του σε κύκλωμα κακοποίησης.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να εξανάγκαζε τη γυναίκα του να συνευρίσκεται με περίπου 120 άνδρες έναντι αμοιβής.
  • Ο άνδρας κατηγορείται επίσης για οκτώ βιασμούς και διοργάνωνε τα ραντεβού μέσω διαδικτυακών αγγελιών και πλατφορμών.
  • Το θύμα θεωρείται ευάλωτο και η δικηγόρος της ζητά αποζημίωση 100.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε οικονομικά τη γυναίκα.
  • Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την αγόρευση της υπεράσπισης.
Την επιβολή ποινής κάθειρξης 10 ετών πρότεινε η εισαγγελία του Χάρνοσαντ, στη βόρεια Σουηδία, για έναν 62χρονο άνδρα που κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντάς την να συνευρίσκεται έναντι αμοιβής με περίπου 120 άνδρες.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, δικάζεται από τις 10 Απριλίου με τη διαδικασία να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες για οκτώ βιασμούς.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας Ίντα Άνερστετ, η πρόταση καταδίκης βασίζεται στο ότι ο 62χρονος διευκόλυνε συστηματικά τις πράξεις αυτές και αποκόμιζε οικονομικό όφελος, εκμεταλλευόμενος τη σύζυγό του χωρίς κανέναν ενδοιασμό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2025, ο άνδρας φέρεται να δημοσίευε αγγελίες στο διαδίκτυο, να κανόνιζε τα ραντεβού και να παρακολουθούσε τη γυναίκα, εξαναγκάζοντάς την σε σεξουαλικές πράξεις ακόμη και μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων «πελατών».

Η σουηδική νομοθεσία απαγορεύει την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, καθώς και τη διευκόλυνση της εμπορικής εκμετάλλευσής τους.

Το θύμα χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως γυναίκα σε ευάλωτη κατάσταση, ενώ η δικηγόρος της έχει ζητήσει αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι «την χρησιμοποιούσε σαν τραπεζική κάρτα και την πουλούσε σαν να ήταν εμπόρευμα», όπως δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση SVT.

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη με την αγόρευση της υπεράσπισης.

