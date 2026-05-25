Μικρολίμανο: Με μια τσάντα, όπλα, σαν τουρίστας κυκλοφορούσε ο «Τίτι» στην Αθήνα

Νέες αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» που συνελήφθη στο Μικρολίμανο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», ο 42χρονος έχει δηλώσει τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες, ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Θύμα ληστείας που σημειώθηκε το 2012, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν πρωί. Μπήκαν μέσα και πολύ απλά λένε “τα λεφτά”. “Ποια λεφτά ρε παιδιά; Εμείς τώρα ανοίξαμε”. Το ταμείο είχε λεφτά για να πληρώσει τους προμηθευτές. Και πάρα πολύ απλά τα πήραν. Και πήραν και το αυτοκίνητο ενός πελάτη».

Και πρόσθεσε: «Μπήκαν σε τριάντα τρία τετραγωνικά μαγαζί. Ένας στο ταμείο, ένας που κράταγε εκεί στην πόρτα τσίλιες, ένας έξω από την πόρτα και ένας που άδειαζε το μαγαζί και άλλος ένας στο αυτοκίνητο. Στα τέσσερα λεπτά θυμάμαι έναν άνθρωπο που κρατάει το πιστόλι μπροστά μου για να με κλέψει. Έχουν κλέψει πάνω από 100 μαγαζιά. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιάσει ανθρώπους, έχουν ληστέψει, έχουν σκοτώσει κόσμο και τους βγάζουν από τη φυλακή».

Όταν συνελήφθη στο Μικρολίμανο, ο «Τίτι» έφερε μαζί του 6 χειροβομβίδες και 3 πιστόλια σε τσαντάκια, ενώ στο παρελθόν είχε σκοτώσει άντρα του οποίου πήγε να κλέψει το αμάξι την περίοδο που κυκλοφορούσε με καλάσνικοφ σε θήκη κιθάρας.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος της δολοφονίας ξέσπασε, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, λέγοντας: «Η οικογένεια έπαθε σοκ όταν έμαθε ότι ο δολοφόνος του παιδιού τους κυκλοφορεί σαν τουρίστας στην Αθήνα με μια τσάντα όπλα. Τότε στο δικαστήριο, αυτοί οι εγκληματίες δεν δίστασαν να ειρωνευτούν και να χλευάσουν ακόμη και τους συγγενείς του θύματος που κατέθεταν. Ο αδερφός του, που τότε είχε τραυματιστεί με διαμπερές τραύμα, έχει ακόμη δυσκολίες στη ζωή του».

Σημειώνεται ότι, με το ίδιο όπλο είχε χτυπήσει αστυνομικούς, ενώ είχε κρατήσει όμηρο μια αστυνομικό στο Μεταγωγών.

Είχε καταδικαστεί και για βιασμό

Επιπλέον, ο «Τίτι» είχε καταδικαστεί και για βιασμό που σημειώθηκε στις 2/3/2003 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τότε, μαζί με άλλα άτομα, πλησίασαν γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο και με τη χρήση σωματικής βίας την έβαλαν στο όχημα που επέβαιναν, οδηγώντας την σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ερημική τοποθεσία στον Ασπρόπυργο, όπου τη βίασαν.

Στη συνέχεια την επιβίβασαν ξανά στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν σε ερημικό δρόμο απειλώντας τη ζωή της.

