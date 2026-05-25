Σταύρος Φλώρος: Τα νεότερα για την πορεία της υγείας του - Τι δήλωσε ο πατέρας του

Νέος κύκλος επεμβάσεων ξεκινά για τον Σταύρο Φλώρο, έπειτα από τον ακρωτηριασμό που υπέστη στο δεξί του πόδι, καθώς έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Μιλώντας στο «Live News», ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε ότι τα δύσκολα χειρουργεία έγιναν και τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν είναι καθαρά βοηθητικά, όπως είπαν οι γιατροί. Ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος, δηλώνοντας πώς τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα μέρα με τη μέρα.

«Αυτό που έγινε το Σάββατο ήταν απλά μια διαδικασία για να δούμε ότι δεν υπάρχει καμία φλεγμονή ή μόλυνση για να μπορέσουν σήμερα να κάνουν μια επέμβαση στη φτέρνα. Τις προηγούμενες μέρες είχε πόνους και χθες ήταν καλύτερα. Κάνει κουράγιο και περιμένει. Περιμένουν να ξεπρηστεί το αριστερό για να προχωρήσουν και εκεί σε επεμβάσεις. Βλέποντας και κάνοντας. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα», δήλωσε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

Η νέα ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου

Τη συμπαράσταση και τις προσευχές όλων ζήτησε ο Σταύρος Φλώρος στη νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram, για τη νέα μάχη που θα κληθεί να δώσει.

Μετά το χειρουργείο που έκανε στο δεξί του πόδι, ο 22χρονος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε νέο.

«Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν» ακούγεται να λέει ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται», δήλωσε ο Σταύρος Φλώρος.

https://www.instagram.com/reel/DYwi_URxIeX/

Διαβάστε επίσης