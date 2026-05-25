Οι πλούσιοι Κινέζοι χάνουν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια μέρα

Μέλη της τιμητικής φρουράς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας (PLA) παρελαύνουν κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής του βασιλιά Φελίπε VI και της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο της Κίνας,

Ο ιδρυτής της κινεζικής διαδικτυακής χρηματιστηριακής πλατφόρμας Photo Holdings, Liv Li, έχασε περισσότερο από το ένα τέταρτο της περιουσίας του σε μια μέρα, μετά από μια νέα καταστολή από την Κίνα στις διασυνοριακές συναλλαγές μετοχών, σε μια κίνηση που στοχεύει να ενισχύσει τον έλεγχο των ροών κεφαλαίων στο εξωτερικό και να ωθήσει τους επενδυτές σε επίσημα κανάλια.

Η Κίνα επιβάλλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, επιτρέποντας σε έναν Κινέζο πολίτη να μεταφέρει ένα ποσό που δεν υπερβαίνει τις 50.000 δολάρια ετησίως στο εξωτερικό, με συγκεκριμένους όρους που συνήθως δεν περιλαμβάνουν άμεσες επενδύσεις σε ξένες μετοχές. Το Πεκίνο στοχεύει να διοχετεύσει τις κινεζικές αποταμιεύσεις για να στηρίξει την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Ο Λι είναι ένας από τους ιδρυτές χρηματιστηριακών εταιρειών που έχουν συγκεντρώσει σημαντικές περιουσίες καθώς ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Κίνας τείνει να επενδύει σε μετοχές.

Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών της Κίνας δήλωσε ότι σχεδίαζε να τιμωρήσει τις PHOTO, Tiger Brokers και Longbridge Securities επειδή δραστηριοποιούνται στην ηπειρωτική Κίνα χωρίς άδεια.

Ο Futu είπε αργότερα ότι οι ρυθμιστικές αρχές είχαν προτείνει πρόστιμα περίπου 271 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Upfintech Holding, στην οποία ανήκει η Tiger Brokers, είπε ότι αντιμετωπίζει πρόστιμα και κατάσχεση εισοδήματος συνολικού ύψους 411 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια).

Η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Citec Securities εκτιμά ότι μεταξύ 150 και 180 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (περίπου 19 έως 23 δισεκατομμύρια δολάρια) σε περιουσιακά στοιχεία της Voto θα επηρεαστούν από την καταστολή, ενώ η Tiger Brokers αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία μεταξύ 45 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων HK

Σε άλλη εκτίμηση, η Citec Securities είπε ότι η καταστολή θα μπορούσε να αγγίξει έως και 250 δισεκατομμύρια δολάρια HK (περίπου 32 δισεκατομμύρια δολάρια) σε περιουσιακά στοιχεία στο Χονγκ Κονγκ, με τη Voto από μόνη της να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η FUTU έχει καλύψει 30 IPO στο Χονγκ Κονγκ φέτος, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.

Επιλογές επενδυτών

Οι Κινέζοι επενδυτές προσπαθούν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους αγοράς και πώλησης ξένων μετοχών, αφού το Πεκίνο ξεκίνησε την πιο σκληρή καταστολή των «παράνομων» διασυνοριακών συναλλαγών μετοχών με στόχο τον περιορισμό των εκροών κεφαλαίων.

Ο Ρίτσαρντ Γουάνγκ, ένας Αμερικανός υπάλληλος τεχνητής νοημοσύνης που κατέχει περίπου 120.000 δολάρια στη Votu, δήλωσε ότι πούλησε αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή, αφού η Κίνα κινήθηκε για να καλύψει τα κενά των κεφαλαιακών ελέγχων και περίμενε να ανοίξει ξανά η αγορά του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη για να πουλήσει τις υπόλοιπες θέσεις του.

Ο Γουάνγκ αναφέρθηκε από το Bloomberg ότι είπε ότι η Κίνα ανησυχεί για περαιτέρω εκροές κεφαλαίων, επομένως κλείνει το διασυνοριακό κανάλι συναλλαγών και αναγκάζει τα χρήματα να επιστρέψουν στις εγχώριες αγορές, προσθέτοντας: «Γι' αυτό βγήκα έξω».

Η έκπληξη προκάλεσε ταχεία αντίδραση την Παρασκευή, με τον κινεζικό Nasdaq Golden Dragon να υποχωρεί 2,2% και περισσότερο από το ένα τέταρτο της κεφαλαιοποίησης της PHOTO να εξατμίζεται.

Το Bloomberg εκτιμά ότι σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια «ζεστού χρήματος» εφυγαν από την Κίνα πέρυσι, η μεγαλύτερη ετήσια εκροή από τότε που ξεκίνησαν τα στοιχεία το 2006.

Ο όρος «ζεστό χρήμα» αναφέρεται σε χρήματα που κινούνται μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών, χωρών και τραπεζών αναζητώντας καλύτερη απόδοση επένδυσης μετά την κίνηση των επιτοκίων.

Η νέα καταστολή σηματοδοτεί μια κλιμάκωση μιας τροχιάς που ξεκίνησε στα τέλη του 2022, όταν η Κίνα ζήτησε από τις χρηματιστηριακές εταιρείες να διορθώσουν τις «παράνομες» επιχειρηματικές δραστηριότητες και να σταματήσουν να ανοίγουν νέους λογαριασμούς για επενδυτές εντός της ηπειρωτικής χώρας, ένδειξη της ανυπομονησίας του Πεκίνου για τις διασυνοριακές ροές εκτός ρυθμιζόμενων καναλιών.

Ενώ οι κινεζικές αρχές επέτρεψαν στις διαδικτυακές χρηματιστηριακές εταιρείες να συνεχίσουν να εξυπηρετούν υπάρχοντες πελάτες, την Παρασκευή διέταξαν την εκκαθάριση όλων των υπαρχόντων «παράνομων» λογαριασμών εντός δύο ετών.

Το Πεκίνο λέει ότι τα μέτρα στοχεύουν στον καθαρισμό της κεφαλαιαγοράς και στην κατεύθυνση των επενδυτών σε ρυθμιζόμενα κανάλια για επενδύσεις στο εξωτερικό, όπως ο μηχανισμός σύνδεσης με το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και τα προγράμματα ειδικευμένων εγχώριων θεσμικών επενδυτών.

Η καταστολή συμπίπτει με μια κλιμακούμενη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να φορολογηθούν οι Κινέζοι κάτοικοι για το εισόδημά τους στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από τις συναλλαγές μετοχών στο εξωτερικό, καθώς η χώρα προσπαθεί να στηρίξει τα οικονομικά της μετά τη μείωση των εσόδων από τις πωλήσεις γης και τη συσσώρευση χρέους της τοπικής αυτοδιοίκησης.