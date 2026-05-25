Δολοφονία Νικήτα Γεμιστού: Συρρέουν καθημερινά στο σημείο που τον εκτέλεσαν 20 μέρες μετά το έγκλημα

Snapshot Είκοσι μέρες μετά τη δολοφονία του Ντα Γεμισ, φίλοι και συγγενείς συρρέουν καθημερινά στο σημείο της εκτέλεσής του για να τον τιμήσουν.

Το σημείο έχει μετατραπεί σε χώρο μνήμης με λουλούδια, φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη και εκφράζει τη θλίψη της με σιωπηλές μαρτυρίες και σεβασμό.

Η δολοφονία του 21χρονου έχει αφήσει βαριές πληγές που θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθούν. Snapshot powered by AI

Είκοσι μέρες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Νικήτας Γεμιστός έπεφτε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα Ηρακλείου και οι φίλοι του συρρέουν καθημερινά στο σημείο που δολοφονήθηκε ειδεχθώς για να τον τιμήσουν.

Λουλούδια, φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα συνεχίζουν να γεμίζουν το σημείο όπου κόπηκε το νήμα της ζωής για τον 21χρονο. Το σημείο όπου ο Νικήτας άφησε την τελευταία του πνοή έχει πλέον μετατραπεί σε έναν χώρο σιωπηλής μνήμης και βαθιάς συγκίνησης. Κάθε ημέρα, φίλοι, συγγενείς αλλά κι άνθρωποι που δεν τον γνώριζαν προσωπικά, αλλά ταυτίστηκαν με μια ολόκληρη κοινωνία που θρηνεί ένα νέο παιδί, σταματούν για λίγα λεπτά, αφήνοντας ένα λουλούδι, ένα κερί, μια φωτογραφία ή ένα σημείωμα. Λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα, καντήλια και φωτογραφίες του Νικήτα συνθέτουν ένα αυτοσχέδιο μνημείο που «ραγίζει» καρδιές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη κι όποιος περνά από το σημείο, είτε σκύβει το κεφάλι, είτε βουρκώνει. Το κλίμα είναι βαρύ και θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξε η δολοφονία του 21χρονου.

Διαβάστε επίσης