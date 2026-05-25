Προειδοποίηση Ζαχάροβα: «Εγκαταλείψτε το Κίεβο, η υπομονή εξαντλήθηκε» - Έρχεται ρωσικό μπαράζ

Στόχοι της ρωσικής επίθεσης θα είναι στρατιωτική και διοικητική υποδομή του Κιέβου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2025)

  • Η Ρωσία προειδοποιεί για σφοδρό μπαράζ επιθέσεων σε στρατιωτική και διοικητική υποδομή του Κιέβου ως απάντηση στην επίθεση με drones στο Λουγκάνσκ.
  • Η Μαρία Ζαχάροβα καλεί τους ξένους διπλωμάτες και πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο άμεσα λόγω επικείμενων χτυπημάτων.
  • Η Ρωσία κατηγορεί την ουκρανική κυβέρνηση και τους δυτικούς υποστηρικτές της για παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και υποστήριξη εγκλημάτων.
  • Οι ρωσικές επιθέσεις θα στοχεύουν κέντρα σχεδιασμού, παραγωγής και προετοιμασίας UAV που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ.
  • Οι κάτοικοι του Κιέβου καλούνται να αποφεύγουν στρατιωτικούς και διοικητικούς στόχους λόγω του αυξημένου κινδύνου.
Την οργή της Ρωσίας προκάλεσε η πολύνεκρη επίθεση της 22ας Μαΐου με drones σε εκπαιδευτικό συγκρότημα στο Λουγκάνσκ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, σε μία οργισμένη ανάρτησή της στο κανάλι της στο Telegram, προανήγγειλε σκληρή απάντηση της Μόσχας στη σφαγή, προειδοποιώντας τα μέλη των ξένων διπλωματικών αποστολών να εγκαταλείψουν το Κίεβο, και τους Ουκρανούς πολίτες να απομακρυνθούν από στόχους στρατιωτικής και διοικητικής υποδομής.

Σημείωσε πως το χτύπημα ξεπέρασε τα όρια της υπομονής, από τη στιγμή που έγινε στόχος άμαχος πληθυσμός και παιδιά.

«Η χούντα του Ζελένσκι και οι δυτικοί χορηγοί της, που εφοδιάζουν τις Ενόπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας με όπλα για εγκλήματα κατά του λαού μας, επέδειξαν σε ολόκληρο τον κόσμο την κατάφωρη περιφρόνησή τους προς τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» γράφει η Ζαχάροβα.

Προσθέτει: «Όλα αυτά ξεπέρασαν τα όρια της υπομονής. Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας προχωρούν σε συστηματικές επιθέσεις κατά των επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων χώρων σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για τη χρήση UAV, τα οποία χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου με τη συνδρομή ειδικών του ΝΑΤΟ, υπεύθυνων για την προμήθεια εξαρτημάτων, την παροχή πληροφοριών και την καθοδήγηση στόχων. Θα επιφέρονται χτυπήματα τόσο σε κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και σε κέντρα διοίκησης.

Δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα αντικείμενα είναι διάσπαρτα σε όλο το Κίεβο, προειδοποιούμε τους αλλοδαπούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των διπλωματικών αποστολών και των αντιπροσωπειών διεθνών οργανισμών, για την ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη το συντομότερο δυνατόν, και τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να μην πλησιάζουν αντικείμενα στρατιωτικής και διοικητικής υποδομής του καθεστώτος Ζελένσκι» καταλήγει στη δήλωσή της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

