Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός.

Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρίσκονταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, καθώς και η κόρη τους, Βικτώρια.

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μερικές ώρες μετά τον θάνατό της εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τα συλλυπητήριά στους οικείους της.

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨ Ευαγγελισμός ¨, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.