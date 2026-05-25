Δρυμιώτης: Τσίπρας στο 10-12% - Καρυστιανού μεταξύ Δεξιάς, χριστιανισμού και Αγίου Όρους

Αν ξεπεράσει το 12% ο Αλέξης Τσίπρας, θα του ζητήσω δημόσια συγγνώμη, είπε ο αρθρογράφος της Καθημερινής

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Δρυμιώτης: Τσίπρας στο 10-12% - Καρυστιανού μεταξύ Δεξιάς, χριστιανισμού και Αγίου Όρους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Μία ημέρα πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του 10-12%, στις επερχόμενες εκλογές.

Ο ίδιος επανέλαβε μάλιστα τη δέσμευσή του, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που η πραγματικότητα τον διαψεύσει. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «το 2015 είχε ένα αφήγημα, δεν έχει πλέον. Η αριστερά τελείωσε». Σχολιάζοντας το πιο πρόσφατο βίντεο Τσίπρα για το νέο εγχείρημα, όπου αναφέρεται στο «μπλε της πατρίδας», ο κ. Δρυμιώτης επισήμανε: «Το μπλε είναι της πατρίδας αλλά το κόκκινο είναι της Ρωσίας και της Αριστεράς. Το ότι κυβέρνησε η Αριστερά ήταν το μεγαλύτερο καλό που έκανε στον τόπο».

Σχολιάζοντας τα δεδομένα σχετικά με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εκτίμησε ότι «θα έχει την τύχη του Κασσελάκη που ήταν διάττων αστέρας» αν και «θα μπει στη Βουλή και μπορεί να πιάσει διψήφιο ποσοστό». «Η Καρυστιανού είναι κάτι μεταξύ Δεξιάς και χριστιανισμού και Αγίου Όρους. Αυτή είναι η τιμωρία του Βελόπουλου, όλοι αυτοί που στήριξαν το ξυλόλιο θα τους πάρει η Καρυστιανού», εξήγησε ο πολιτικός αναλυτής.

Ο Σαμαράς ξεφτιλίζει την υστεροφημία του

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά είπε «δεν τον βλέπω... πες ότι παίρνει 3-4%, γιατί παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Η Πολιτική Άνοιξη πήρε 5,8% και ήταν πολύ πιο νέος. Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό;».

Πρώτος ο Μητσοτάκης - Τέταρτος ο Ανδρουλάκης

Όπως τόνισε ο κ. Δρυμιώτης «ο Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια που είναι κυρίαρχος στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχασε ποτέ την πρωτιά, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του και θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον ξηλώσουμε, αυτό είναι στα όρια της ψυχανάλυσης».

Κατά τον ίδιο στις εκλογές «πρώτος μακράν ο Μητσοτάκης. Έχω αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης γιατί έχει στρίψει το κόμμα πολύ αριστερά γιατί μεταξύ του αντιγράφου και του γνήσιου όπως ο Τσίπρας, θα επιλέξει το γνήσιο. Μετά έρχεται η Καρυστιανού. Δεν αποκλείω και τέταρτο τον Ανδρουλάκη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ