Δρυμιώτης: Τσίπρας στο 10-12% - Καρυστιανού μεταξύ Δεξιάς, χριστιανισμού και Αγίου Όρους

Μία ημέρα πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του 10-12%, στις επερχόμενες εκλογές.

Ο ίδιος επανέλαβε μάλιστα τη δέσμευσή του, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που η πραγματικότητα τον διαψεύσει. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «το 2015 είχε ένα αφήγημα, δεν έχει πλέον. Η αριστερά τελείωσε». Σχολιάζοντας το πιο πρόσφατο βίντεο Τσίπρα για το νέο εγχείρημα, όπου αναφέρεται στο «μπλε της πατρίδας», ο κ. Δρυμιώτης επισήμανε: «Το μπλε είναι της πατρίδας αλλά το κόκκινο είναι της Ρωσίας και της Αριστεράς. Το ότι κυβέρνησε η Αριστερά ήταν το μεγαλύτερο καλό που έκανε στον τόπο».

Σχολιάζοντας τα δεδομένα σχετικά με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εκτίμησε ότι «θα έχει την τύχη του Κασσελάκη που ήταν διάττων αστέρας» αν και «θα μπει στη Βουλή και μπορεί να πιάσει διψήφιο ποσοστό». «Η Καρυστιανού είναι κάτι μεταξύ Δεξιάς και χριστιανισμού και Αγίου Όρους. Αυτή είναι η τιμωρία του Βελόπουλου, όλοι αυτοί που στήριξαν το ξυλόλιο θα τους πάρει η Καρυστιανού», εξήγησε ο πολιτικός αναλυτής.

Ο Σαμαράς ξεφτιλίζει την υστεροφημία του

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά είπε «δεν τον βλέπω... πες ότι παίρνει 3-4%, γιατί παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Η Πολιτική Άνοιξη πήρε 5,8% και ήταν πολύ πιο νέος. Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό;».

Πρώτος ο Μητσοτάκης - Τέταρτος ο Ανδρουλάκης

Όπως τόνισε ο κ. Δρυμιώτης «ο Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια που είναι κυρίαρχος στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχασε ποτέ την πρωτιά, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του και θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον ξηλώσουμε, αυτό είναι στα όρια της ψυχανάλυσης».

Κατά τον ίδιο στις εκλογές «πρώτος μακράν ο Μητσοτάκης. Έχω αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης γιατί έχει στρίψει το κόμμα πολύ αριστερά γιατί μεταξύ του αντιγράφου και του γνήσιου όπως ο Τσίπρας, θα επιλέξει το γνήσιο. Μετά έρχεται η Καρυστιανού. Δεν αποκλείω και τέταρτο τον Ανδρουλάκη».

