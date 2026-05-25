Ιράν: Ναι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία – Δεν θα υπογραφεί άμεσα

Snapshot Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά η υπογραφή δεν αναμένεται άμεσα.

Το κύριο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός του πολέμου, και όχι οι λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος.

Η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στη συμφωνία και αγνοεί τις απειλές της Ουάσινγκτον.

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις οφείλεται σε μεσολάβηση χωρών όπως το Πακιστάν, με προσθήκη ρήτρας για τη σύγκρουση στον Λίβανο.

Η διαχείριση και ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ ανήκει στις παράκτιες χώρες, και η Τεχεράνη αναγνωρίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν κόστος. Snapshot powered by AI

Επιβεβαίωσε η Τεχεράνη τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία αλλά υποστηρίζει ότι οι υπογραφές δεν θα πέσουν σύντομα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι τόνισε ότι «έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητήθηκαν, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη».

Σύμφωνα με τον Μπαγκάι το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι η λήξη του πολέμου και, σε αυτό το στάδιο, το Ιράν δεν συζητάει τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι η Τεχεράνη επέλεξε τη χρονική στιγμή για να απαντήσει στον «εχθρό, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν».

«Σε αυτό το στάδιο, δεν συζητάμε για το πυρηνικό ζήτημα και η προσοχή μας επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου», τόνισε ο Μπαγκάι. Παράλληλα εξήγησε ότι «δεν υπάρχουν εγγυήσεις» ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε μία ενδεχόμενη συμφωνία. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν δίνει σημασία στις «απειλές» της Ουάσινγκτον.

«Οι αλλαγές των τελευταίων εβδομάδων οφείλονται στη μεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών», είπε ο Μπαγκάι. Πρόσθεσε ότι έγιναν συνομιλίες προκειμένου να προστεθεί ρήτρα για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Λίβανο.

Όσον αφορά τα Στενό του Ορμούζ, ο Μπαγκάι δήλωσε αν και η Τεχεράνη δεν θα εισπράττει διόδια, είναι «φυσικό οι υπηρεσίες που θα παρέχονται να έχουν ένα κόστος».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν εξήγησε ότι η διαχείριση της θαλάσσιας οδού ανήκει στις παράκτιες χώρες. «Είμαστε σε επαφή με τις χώρες που συνορεύουν με τα Στενά του Ορμούζ για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στην περιοχή και να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους», είπε ο Μπαγκάι.

Διαβάστε επίσης