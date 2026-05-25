Η Stellantis ετοιμάζει ηλεκτρικό των 15.000 ευρώ για την Ευρώπη
Η Stellantis ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στη μάχη των πραγματικά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη ενός νέου μικρού EV για την ευρωπαϊκή αγορά με τιμή εκκίνησης κοντά στις 15.000 ευρώ.
Το νέο μοντέλο, που προς το παρόν αναφέρεται απλά ως «E-Car», προγραμματίζεται να μπει στην παραγωγή το 2028 στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο του Pomigliano d’Arco, εκεί όπου κατασκευάζεται σήμερα το Fiat Panda.
