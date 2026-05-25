Emily in Paris: Από τα γυρίσματα στο...Super Paradise της Μυκόνου οι πρωταγωνιστές της σειράς

Οι Lucas Bravo και Lucien Laviscount έκαναν ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Οι Lucas Bravo και Lucien Laviscount από τη σειρά «Emily in Paris» πέρασαν στιγμές χαλάρωσης στο beach bar Paraj στην παραλία Super Paradise της Μυκόνου.
  • Μαζί τους βρέθηκαν ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός της σειράς, απολαμβάνοντας την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα μακριά από τα γυρίσματα.
  • Ο Lucas Bravo ξεχώρισε στη Μύκονο για την ευγένεια και τη φιλική του διάθεση προς τους θαυμαστές του.
  • Ο Lucien Laviscount απολαμβάνει τις διακοπές του στο νησί, έχοντας επισκεφθεί ξανά τη Μύκονο στο παρελθόν.
  • Το όνομα του Lucien Laviscount απασχόλησε τα διεθνή μέσα λόγω της σχέσης του με τη Shakira.
Σε γνωστά μέρη της Μυκόνου βρέθηκαν ο Lucas Bravo και ο Lucien Laviscount, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης έπειτα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις για τη δημοφιλή σειρά του Netflix «Emily in Paris».

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, οι δύο ηθοποιοί επέλεξαν το beach bar Paraj στην παραλία Super Paradise, όπου πέρασαν χαλαρές στιγμές μαζί με μέλη της παραγωγής της σειράς.

Cocktails στο Super Paradise

Οι δύο πρωταγωνιστές απολάμβαναν cocktails δίπλα στη θάλασσα, σε ένα χαλαρό κλίμα, μακριά από κάμερες και απαιτητικά γυρίσματα. Μαζί τους βρισκόταν τόσο ο σκηνοθέτης όσο και ο παραγωγός της επιτυχημένης σειράς, με την παρέα να συζητά και να απολαμβάνει την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του νησιού.

Ο «Gabriel» κέρδισε τις εντυπώσεις

Ο Lucas Bravo, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Gabriel στο «Emily in Paris», φαίνεται πως τράβηξε τα βλέμματα και στη Μύκονο. Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV, ο Γάλλος ηθοποιός ξεχώρισε για την ευγένεια, το χαμόγελο και τη φιλική του διάθεση απέναντι στον κόσμο που τον αναγνώρισε στο νησί.

Ο Lucien Laviscount και η σχέση με τη Shakira

Την ίδια στιγμή, ο Lucien Laviscount φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τις διακοπές του στην Μύκονο, την οποία έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν. Το όνομά του απασχόλησε έντονα τα διεθνή media τους τελευταίους μήνες λόγω της σχέσης του με την Shakira.

