Τραγωδία στην Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε λίμνη - Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο
Στη λίμνη Πολυφύτου βρέθηκε η σορός του νεκρού άνδρα
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαϊου στην Κοζάνη έπειτα από τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στη λίμνη Πολυφύτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, ο νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο προς το ρέμα Λαφίστα, περίπου στις 10 το πρωί της Δευτέρας.
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό.
Στο σημείο αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.
