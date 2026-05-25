Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
Μέχρι στιγμής άγνωστα παραμένουν τα στοιχεία του άτυχου άνδρα
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαϊου στην Πάτρα, αφού εντοπίστηκε η σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το περιστατικό συνέβη στην συνοικία Προάστια Πατρών, στην παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο της περιοχής, όπου διερχόμενοι αντίκρισαν τον άνδρα μπρούμυτα μέσα στο νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα.
