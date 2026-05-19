Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής

Η Unitree Robotics μόλις παρουσίασε το GD01, ένα επανδρωμένο ρομπότ που μοιάζει με βγαλμένο από επιστημονική φαντασία φιλοδοξεί να είναι ο πρώτος μηχανισμός μαζικής παραγωγής.

Η ανακοίνωση έγινε στις 12 Μαΐου 2026, συνοδευόμενη από ένα βίντεο στο οποίο ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Wang Xingxing, εμφανίζεται να σκαρφαλώνει στην καμπίνα και να χειρίζεται το μηχάνημα σε διαφορετικά εδάφη. Η τιμή εκκίνησης είναι περίπου 553.000 δολάρια.

Το GD01 ζυγίζει περίπου 500 κιλά με τον αναβάτη και μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ δύο τρόπων ταξιδιού.

Στη δίποδη λειτουργία περπατά και στρίβει σε αστικές επιφάνειες, ενώ στην τετράποδη λειτουργία χαμηλώνει το κέντρο βάρους του για να κινηθεί σε πιο περίπλοκα εδάφη, όπως σκάλες ή πλαγιές.

Μέχρι τώρα, η Unitree ήταν γνωστή κυρίως για τα ρομποτικά σκυλιά και τα συμπαγή ανθρωποειδή της, πολύ πιο κοντά σε χρήσεις έρευνας, επιτήρησης, επιθεώρησης ή τεχνολογικής επίδειξης.

Με το GD01, η εταιρεία κάνει ένα άλμα σε μια κατηγορία που εξακολουθεί να είναι πολύ ασυνήθιστη: βαριά μηχανήματα ικανά να μεταφέρουν ένα άτομο και να λειτουργούν ως ένα είδος γιγαντιαίου εξωσκελετού με καμπίνα.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια εποχή τεράστιας επιτάχυνσης για την κινεζική ρομποτική. Η Unitree με έδρα το Hangzhou είναι μέρος μιας γενιάς εταιρειών που προσπαθούν να μεταφέρουν τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη που ενσωματώνεται έξω από το εργαστήριο, συνδυάζοντας αισθητήρες, έλεγχο κινητήρα, δυναμική ισορροπία και κατασκευή σε κλίμακα.

Η εταιρεία προετοιμάζει επίσης την IPO της στην αγορά STAR της Σαγκάης, μια επιχείρηση που, εάν είναι επιτυχής, θα μπορούσε να την καταστήσει μία από τις πρώτες μεγάλες κινεζικές εταιρείες ανθρωποειδών που είναι εισηγμένες στην αγορά Α.

Η κινεζική ρομποτική πατάει στο γκάζι

Αν και το GD01 παρουσιάζεται ως προϊόν «μαζικής παραγωγής» δεν σημαίνει ότι σύντομα θα το δούμε σε δρόμους, εργοτάξια ή δημόσιες υπηρεσίες. Η τιμή του το τοποθετεί πιο κοντά σε βιομηχανικούς πελάτες, εκθέσεις τεχνολογίας ή πολύ εξειδικευμένους αγοραστές παρά σε προσωπικές μεταφορές. Επιπλέον, ένα επανδρωμένο ρομπότ μισού τόνου εγείρει προφανή ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.

Το σημαντικό με το GD01 μπορεί να μην είναι τόσο ότι εγκαινιάζει μια νέα καθημερινή κινητικότητα, αλλά ότι δείχνει πού κινείται ο κλάδος. Το ρομπότ συμπυκνώνει πολλές τρέχουσες τεχνολογικές εμμονές: ανθρωποειδή, αυτόνομα οχήματα, φυσική τεχνητή νοημοσύνη και μηχανές ικανές να λειτουργούν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.