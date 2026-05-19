Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Ξαφνικό και έντονο μπουρίνι έπληξε την Αττική λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της Τρίτης, φέρνοντας ισχυρές βροχές και απότομη επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές του νομού

  • Την Τρίτη το βράδυ ξέσπασε ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική με έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους κυρίως στα βόρεια και δυτικά προάστια.
  • Η ατμοσφαιρική αστάθεια θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
  • Την Τετάρτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Κρήτης, με βορειοδυτικούς ανέμους 4
  • 6 μποφόρ.
  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρηθεί αυξημένη αστάθεια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και βόρεια τμήματα της χώρας.
  • Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα ανατολικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της Τρίτης ξέσπασε το ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική, με έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους ισχυρούς ανέμους να επηρεάζουν κυρίως τα βόρεια και δυτικά προάστια.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο καιρός άλλαξε απότομα, καθώς πυκνά σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό και καταιγιδοφόρα φαινόμενα εκδηλώθηκαν με μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους, όπως η Πάρνηθα, η Πεντέλη και ο Υμηττός. Η βροχή σε αρκετά σημεία ήταν ραγδαία, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα και δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις στους δρόμους.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύντομη αλλά έντονη καταιγίδα, χαρακτηριστική της ατμοσφαιρικής αστάθειας που επικρατεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Το φαινόμενο κινήθηκε σχετικά γρήγορα προς τα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένηση προς τις νυχτερινές ώρες.

Παρά τη βελτίωση που ακολούθησε, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η αστάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.Η Τετάρτη σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου θα ξεκινήσει με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η Πέμπτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα έχει από το πρωί αστάθεια στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Πελοπόννησο. Βαθμιαία, η αστάθεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, πριν εξασθενήσει προς το βράδυ.

Η Παρασκευή θα κυλήσει με αρκετή αστάθεια σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Προς το βράδυ, η κακοκαιρία θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπως το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι ψυχρός για την εποχή και βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι το βράδυ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

