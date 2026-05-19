Άνω Λιόσια: Βίντεο από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς - Εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά

Κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες και ναρκωτικές ουσίες, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα για ρευματοκλοπές

  • Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και του «ελληνικού FBI».
  • Διαπιστώθηκαν παράνομες ηλεκτρολογικές συνδέσεις μήκους περίπου 1.250 μέτρων, που παρείχαν παράνομη παροχή ρεύματος.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλαπλές υπηρεσίες και χρησιμοποιήθηκαν drones για την επιτήρηση και αποτροπή διαφυγών ή επεισοδίων.
  • Κατά τη διάρκεια του έτους έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες παρόμοιες επιχειρήσεις με στόχο τον περιορισμό της παραβατικότητας σε ευαίσθητες περιοχές.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε καταυλισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

Η επιχείρηση ξεκίνησε από τα ξημερώματα, όταν αστυνομικές δυνάμεις είχαν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, λαμβάνοντας τις τελευταίες επιχειρησιακές οδηγίες πριν προχωρήσουν σε ταυτόχρονες εφόδους σε συγκεκριμένες κατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν στοιχεία για απόκρυψη οπλισμού, γεγονός που οδήγησε στον σχεδιασμό στοχευμένων ερευνών.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, η μία κρυμμένη μέσα σε οικία και η δεύτερη σε εξωτερικό χώρο, τυλιγμένη με ρούχα και αλουμινόχαρτο και τοποθετημένη κάτω από λάστιχα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με παρευρισκόμενους που αντέδρασαν στην παρουσία των δυνάμεων.

Καρέ καρέ καταγράφηκε από την κάμερα της ΕΡΤ η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση:

Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν άτομο που είχε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες ήταν κρυμμένες μέσα σε πακέτο τσιγάρων. Συνολικά, 17 άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπές, έπειτα από εκτεταμένους ελέγχους σε συνεργασία με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχαν εκτεθειμένες και παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων και καλωδίωση συνολικού μήκους περίπου 1.250 μέτρων που παρείχε παράνομη παροχή ρεύματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν αποξηλώσεις παράνομων εγκαταστάσεων και διακοπές συνδέσεων, ενώ βεβαιώθηκαν και 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα κατασχεθέντα όπλα θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου θα εξεταστούν για πιθανές συνδέσεις με άλλες υποθέσεις.

